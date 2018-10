Brennock: OPEC nemá možnost zabránit cenovému šoku, nikdo nechce zůstat short. Růst k 100 USD je pravděpodobnější

Podle sektorového analytika Stephena Brennocka ze společnosti PVM Oil Associates nemá ropný kartel v současnosti žádné prostředky a mechanismy, jak předcházet růstovým cenovým šokům na ropném trhu. Ten se nyní připravuje a výpadek dodávek z Íránu a podle Brennocka nikdo nechce zůstat bez náležitých dodávek, což žene ceny na trhu vzhůru.Výpadek íránských dodávek je očekáván v souvislosti s plánovaným obnovením amerických sankcí vůči této zemi kvůli údajnému neplnění jaderné dohody. Přitom právě USA nyní nejvíce apelují na ropný kartel, aby růstu cen zabránil zvýšením své produkce.Situaci komplikuje také postoj Číny, které původně odmítala připojení se k americkým ropným sankcím vůči Íránu, ale nyní se zdá, že své stanovisko změní a k embargu se připojí. Původně se přitom odhadovalo, že americké sankce nebudou pro Írán tak citelné právě pro možnost odklonění dodávek směrem k Číně. Podle posledních statistik čínský Sinopec, který je hlavním zpracovatelem ropy v zemi, snížil své zářijové odběry íránské ropy zhruba o polovinu. Čína doposud nakupovala v Íránu ropu za cca 1,5 mld. USD měsíčně.Saúdská Arábie v souvislosti s americkými požadavky po zvýšení produkce uvedla, že očekává navýšení své produkce v nejbližších měsících o cca 550 000 barelů denně. Původně země odhadovala, že by mohla navýšit produkci až o 1,5 miliónu barelů denně.Podle některých expertů americké sankce vůči Íránu vymažou z trhu cca 500 000 barelů denně jeho produkce. Podle pesimističtějších odhadů by trhu mohlo v následujících měsících chybět až 2 milióny barelů ropy denně.Podle Johna Driscolla z JTD Energy Services je ropný trh ve fázi nižších zásob, nižších rezervních kapacit a celkově menší ochrany pro kupující. To vše zvyšuje celkovou pravděpodobnost růstu cen směrem ke 100 USD za barel.