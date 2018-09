Ripple v čele snah o lobbing za zájmy amerického kryptobyznysu

Společnost Ripple je známá svým pozitivním postojem k regulaci. Sama také několikrát vyzvala americké zákonodárce k přijetí potřebného právního rámce pro kryptoměny a k mezinárodní spolupráci na tomto poli. Nyní své úsilí ještě více stupňuje v rámci skupiny, která by se měla zaměřit na ochranu zájmů amerického kryptobyznysu.

Ve skupině je mimo Ripple také několik dalších startupů z amerického San Francisca, které mají jako hlavní doménu finanční technologie. Mezi nimi například Coil, která se zaměřuje na usnadnění online plateb, investiční společnost Hard Yaka nebo PolySign, který nabízí úschovu kryptoměn.

Skupina si dala jméno Securing America’s Internet of Value Coalition (Koalice pro zajištění amerického internetu hodnot), což je poněkud kostrbatý název. Má ale vyjadřovat zájem skupiny na zajištění volného internetu umožňujícího online platby s využitím nejnovějších finančních technologií a bez nutnosti angažování prostředníka. Jinými slovy chce se zaměřit na lobbing amerických zákonodárců a regulátorů tak, aby případná přijatá legislativa nebyla brzdou pro využití kryptoměn jako platebního prostředku a nebránila inovacím.

K tomu by měla pomoci i známá lobbistická firma Klein/Johnson Group se sídlem ve Washingtonu, D.C., kterou si skupina najala. Podle zveřejněných údajů by Klein/Johnson Group měla za své služby měsíčně dostávat 25 000 dolarů a 10 000 tokenů XRP. Sama se tak může kvalitou svých služeb podílet na vývoji ceny XRP a případně tak navýšit i svou odměnu.

Zástupci Ripplu byli tento týden aktivní také v diskuzi přímo s americkými legislátory. Kongresman Warren Davidson ze státu Ohio uspořádal kulatý stůl, v rámci kterého více jak 45 zástupců společností z oblasti finančních technologií diskutovalo o možných aspektech regulace kryptoměn a přístupu k ICO trhu.

