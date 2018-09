Perly týdne: Tiger Woods zvedá ceny akcií, přichází renesance nájemního bydlení

Ve světě… Čekání na propad: Miliardář a známý investor Mario Gabelli v rozhovoru pro CNBC uvedl, že si přeje, aby se akciový trh propadl, protože pak by mohl lépe nakupovat. „Mám rád, když to jde dolů, protože pak můžu nakupovat levně“, svěřil se investor, jehož společnost Gamco Investors spravuje asi 40,7 miliard dolarů. Ohledně klíčového tématu obchodních válek Gabelli uvedl, že on hodnotí nově zaváděná americká cla neutrálně, trh ale jejich dopad podceňuje. A dodal: „Trh si zvykl, protože naše země nemůže dávat Číně ročně 400 miliard dolarů. To se musí změnit. Já souhlasím s férovým obchodem.“ Návrat k akciově dluhopisovému normálu: Investiční společnost Bespoke poukazuje na relativní změnu atraktivity akcií vyvolanou růstem výnosů vládních obligací. Následující obrázek srovnává vývoj dividendového výnosu indexu S&P 500 (červeně) a výnosů krátkodobých vládních obligací. Ty se po krizi pohybovaly blízko nuly a dividendový výnos se tudíž nacházel vysoko nad nimi, což podle některých názorů zvyšovalo atraktivitu amerických akcií. Vývoj posledních měsíců ale přinesl růst výnosů obligací, které se tak dostávají nad dividendové výnosy:



Bespoke ovšem tvrdí, že investoři by tento posun neměli brát jako varovné světlo pro





Levkovich varuje: CNBC přináší tento týden rozhovor se známým stratégem Tobiasem Levkovichem ze



Zisky obchodovaných společností v USA rostly v prvním i druhém čtvrtletí letošního roku tempem kolem 25 %, ale očekává se, že v následujících čtvrtletích toto tempo prudce klesne. Ve třetím čtvrtletí by nyní mělo podle odhadů FactSet dosáhnout 19,3 %, ve čtvrtém 17,3 %.



Levkovich varoval, že současná očekávání pro rok 2019 jsou příliš vysoko. Na trhu pak podle něj vládne sentiment, který při sebemenším zklamání z vykazovaných výsledků přinese znatelnou korekci. Na ziskovost přitom dolehnou vyšší sazby i silný





Tiger Woods hýbe akciemi: Analytik Steven Zaccone z JPMorgan tvrdí, že návrat Tigera Woodse zvýší zájem o golf a měl by se pozitivně projevit na





Kam (ne)jezdit k moři: Eurostat tento týden ukazuje nejpopulárnější evropské turistické destinace podle počtu nocí, které v nich turisté strávili. Celkem suverénním vítězem jsou v tomto srovnání Kanárské ostrovy se 103 miliony nocí, jadranské pobřeží je se 74 miliony nocí na třetím místě: Bespoke ovšem tvrdí, že investoři by tento posun neměli brát jako varovné světlo pro akcie , ale spíše jako návrat k dlouhodobému normálu. Graf totiž také ukazuje, že minimálně od roku 1970 byl dividendový výnos po většinu času pod výnosy dluhopisů CNBC přináší tento týden rozhovor se známým stratégem Tobiasem Levkovichem ze Citigroup . Ten poukazuje na to, že obchodované společnosti snižují svůj výhled týkající se vývoje tržeb a ziskovosti ve třetím čtvrtletí tohoto roku. Výhled zatím poskytlo 98 % firem, 74 % procent jej přitom snížilo a jen 24 % zvýšilo. Podle stratéga je to nejhorší poměr od prvního čtvrtletí roku 2016.Zisky obchodovaných společností v USA rostly v prvním i druhém čtvrtletí letošního roku tempem kolem 25 %, ale očekává se, že v následujících čtvrtletích toto tempo prudce klesne. Ve třetím čtvrtletí by nyní mělo podle odhadů FactSet dosáhnout 19,3 %, ve čtvrtém 17,3 %.Levkovich varoval, že současná očekávání pro rok 2019 jsou příliš vysoko. Na trhu pak podle něj vládne sentiment, který při sebemenším zklamání z vykazovaných výsledků přinese znatelnou korekci. Na ziskovost přitom dolehnou vyšší sazby i silný dolar a v neposlední řadě i slabší ekonomická situace rozvíjejících se zemí. Otázkou také je, jak budou firmy reagovat na vzrůstající obchodní tenze. Levkovich tvrdí, že slábnoucí trend je již patrný u sektorů zboží krátkodobé a dlouhodobé spotřeby a u finančních titulů.Analytik Steven Zaccone z JPMorgan tvrdí, že návrat Tigera Woodse zvýší zájem o golf a měl by se pozitivně projevit na akciích společnosti Callaway. Její management podle CNBC hovoří o nadcházejícím několikaletém zlepšení podmínek na trhu a rostoucí sledovanosti PGA Tour. Zaccone zvýšil cílovou cenu pro Callaway z 25 dolarů na akcii na 27 dolarů za akcii. Woods, kterého nyní sponzoruje společnost Taylormade, dosáhl v neděli prvního vítězství v PGA Tour od roku 2013, doposud jej trápila zranění a v problémy v osobním životě.Eurostat tento týden ukazuje nejpopulárnější evropské turistické destinace podle počtu nocí, které v nich turisté strávili. Celkem suverénním vítězem jsou v tomto srovnání Kanárské ostrovy se 103 miliony nocí, jadranské pobřeží je se 74 miliony nocí na třetím místě: