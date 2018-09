Podíl zahraničních investorů držících české dluhopisy klesl, na předintervenčních úrovních ale není

Podíl zahraničních investorů, kteří drží české státní dluhopisy, ke konci srpna sice klesl na téměř 39 procent, stále je ovšem nad úrovní ledna 2017. Tehdy podíl zahraničních investorů začal výrazně růst v souvislosti s očekávaným koncem devizových intervencí České národní banky. Vyplývá to z dat ministerstva financí. ČNB intervence ukončila loni 6. dubna. Podle ekonomů investoři drží české dluhopisy v očekávání silnější koruny a jejich podíl označují za poměrně vysoký ve srovnání se stavem před zahájením intervencí. ČNB v současném stavu možná rizika nevidí.



Zahraniční investoři tak ke konci srpna drželi státní dluhopisy vydané v Česku za 553,2 miliardy korun. Celkové zadlužení ČR prostřednictvím dluhopisů v srpnu činilo 1,57 bilionu korun.





Zatím nejvyšší podíl zahraničních investorů 51,35 procenta byl loni v září. Za růstem podílu zahraničních investorů byla především sázka na posílení koruny po ukončení kurzového závazku ČNB . Státní dluhopisy také byly pro zahraniční investory jedním z mála nástrojů, kam své peníze mohli umístit. Vysoký zájem zároveň snížil výnosy českých dluhopisů , a v mnoha případech státu zajistil, že si půjčoval za záporný úrok, kdy investoři v podstatě platili státu za to, že mu půjčili peníze.Ke konci roku 2017 začal podíl postupně klesat. Důvodem bylo podle dřívějšího vyjádření odborníků postupné splácení krátkodobých dluhopisů . Ministerstvo financí je vydávalo v posledních letech, aby vydělalo na záporných výnosech panujících na trhu kvůli intervencím ČNB . Následně letos v květnu ovšem podíl zahraničních investorů opět překonal hranici 40 procent, nad kterou byl předtím naposledy v prosinci 2017.Guvernér ČNB Jiří Rusnok ve čtvrtek uvedl, že Česká národní banka vývoj sleduje. "Konstatujeme v posledních měsících velkou stabilitu. Je to známka toho, že investoři se etablovali jako střednědobí investoři, a evidentně očekávají vyšší výnos, který jim to poskytuje díky našim vyšším úrokovým sazbám vůči eurozóně. A nepředpokládám, že by se na tom něco změnilo," uvedl. Dodal, že nyní neexistuje žádný reálný důvod, aby zahraniční investoři začali české dluhopisy v panice rozprodávat, což by ovlivnilo kurz koruny