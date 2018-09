Od pondělka platí zákaz manipulace s tachometrem, trh na změnu čekal 15 let

V boji proti stáčení tachometrů od pondělka značně přituhne. Od 1. října bude platit novela zákona, která zakazuje manipulaci s tachometrem pod pokutou 500 000 korun. Za posledních 15 let, kdy obchodníci na tento podvod upozorňují, je to poprvé, kdy zákon jasně označil manipulaci se stavem najetých kilometrů za nelegální praktiku. Spolu s podrobnější kontrolou stavů tachometrů na STK a veřejně přístupnou databází najetých kilometrů ministerstva dopravy, kde nyní stačí pro získání historie vozu znát jen VIN, je to během krátké doby další z důležitých kroků ke zvýšení transparentnosti trhu ojetin. Poslední dva kroky – národní databáze stavů tachometrů a její zapojení do celoevropské výměny dat – jsou však zatím před námi.

„O zákaz stáčení jsme usilovali už od začátku tisíciletí, kdy se tento podvod začal objevovat v masovém měřítku zejména u ojetin z dovozu. Přesvědčit politiky, že jde o problém, kterým by se měli zabývat, nebylo lehké. Nakonec se to však podařilo a pro manipulátory, kteří tvrdili, že si na tachometru mohou nastavit číslo, které je příjemné na pohled, doba jejich beztrestného podvádění končí,“ říká generální ředitelka sítě autocenter AAA AUTO Karolína Topolová.

Stáčení tachometrů má devastující vliv na důvěryhodnost celého trhu ojetin a vytahuje peníze z kapes spotřebitelů, kteří platí za uměle vylepšené ojeté vozy zbytečně víc, než by museli. „Pokud nevíte, kolik má vůz skutečně najeto, věnujete mu úplně jinou, zpravidla nevyhovující servisní péči. Vůz pak může ohrozit bezpečnost vaši i ostatních účastníků silničního provozu. Pokud se následně zjistí manipulace s tachometrem, prodáte ho se ztrátou. Doufám, že zákaz stáčení toto riziko alespoň u aut s tuzemským původem sníží. U dovozových ojetin však problém zůstává dál,“ uvedla Karolína Topolová.

Opravdu účinným řešením bude až zavedení národní databáze najetých kilometrů podle vzoru belgického Car Passu, kterému povinně posílají údaje tisíce firem, které přicházejí do styku s automobily – od prodejců přes servisy až k obchodníkům s ojetými auty a asistenční služby. „Až po zapojení takového systému s údaji o kilometrech z celého životního cyklu vozu do mezinárodní výměny dat se podaří stáčení vymýtit. Jistě k tomu přispějí i nové technologie, související s postupným zaváděním autonomně řízených vozů, u kterých budou data o ujetých vzdálenostech k dispozici už z povahy systému,“ uzavřela Topolová.



Michal Häckl

Group PR and PA manager, AAA Auto