U Řecka se tvoří medikán Zorbas, přinese silný vítr a povodně.

Intenzivní medikán, středomořská obdoba tropického cyklónu, se začíná tvořit mezi jižní Itálií, Libyí a Řeckem, přičemž právě Řecko by měla tato hluboká tlaková níže zasáhnout v noci z pátku na sobotu. Předpovědi tam očekávají extrémně silný vítr, vysoké vlny a ničivé bleskové povodně.

Pokud jste v Řecku na dovolené nebo se na ni chystáte, mejte se na pozoru. Podle meteorologických modelů by se měl medikán s názvem Zorbas nad jižní oblastí Jónského moře vytvořit v noci ze čtvrtka na pátek, přičemž do Řecka by v plné síle udeřit o den později, tedy v sobotu 29. září okolo poledne.

Zorbas by poškodit především pobřeží poloostrova Peloponés a Kréty, v neděli by pak měl dorazit i do další dovolenkové destinace - Turecka.

Protože jde zatím těžko předpovídat, jaký přesně medikán bude, liší se i informace o síle rychlosti větru - web In-Počasí uvádí, že v nárazech bude mít oko Zorbasu až 130 km/h, Severe Weather Europe ale informoval až o nárazech o síle 190 km/h a s maximy dosahujícími i přes 200 km/h, a tak by mohlo jít o historicky vůbec nejsilnější takový medikán.

Kromě větru bude Zorbas zvedat i vysoké vlny na moři, které jsou hrozbou právě pro malebná řecká pobřeží a dovolenkové destinace, kde stále doznívá prázdninová sezóna. Dalším rizikem je i intenzivní přívalový déšť, v jižním Řecku by totiž mohlo spadnout v maximech i 400 mm srážek, což by pro oblast znamenalo ničivé bleskové povodně.





Výskyt medikánů ve Středozemí bývá poměrně ojedinělý, i když poslední zažili minulý týden obyvatelé Itálie. "Předešlý medikán se vyskytl v listopadu 2017," uvedla meteoroložka Dagmar Honsová. Tehdy šlo o medikán Noma, který zasáhl také v Řecku a vyžádal si život nejméně 19 lidí. Současný medikán Zorbas by přitom měl být ještě silnější, a tak je nutné mít se na pozoru.