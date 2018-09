Nemocnicím chybí personál, některá oddělení musela zavřít

Nemocnice v Česku bojují s personální krizí. Situace je tak vážná, že některá oddělení byla nucena omezit péči, nebo byla dokonce uzavřena. Nejhůře jsou na tom ve Zlínském nebo Karlovarském kraji. Podle lékařské komory chybí v České republice plus mínus dva tisíce lékařů a asi tři a půl tisíce sester. Rokycanská nemocnice nebo nemocnice v Karviné - Ráji - obě musely loni na čas uzavřít jedno ze svých oddělení. A důvod? Nedostatek personálu. "Lůžková interna byla zavřena zcela. Co se týče letošního roku, tak se nám také stalo, že jsme museli některá lůžková oddělení omezit," říká ředitel karvinské nemocnice Jiří Matěj. Ještě hůř je na tom Zlínský kraj. Na interně vsetínské nemocnice v současnosti pracuje jen devět lékařů na plný úvazek. Nemocnice tak musela omezit provoz příjmové ambulance.

V nemocnicích nyní slouží 11 tisíc lékařů, potřeba jich ale je o dva tisíce více. Ještě horší je situace se zdravotními sestrami. Podle statistik v 37 nemocnicích odhadem ale potřebují až 3600 sester.

"V krajské karlovarské nemocnici chybí zhruba necelá stovka sester, z toho největší část v nemocnici v Chebu," vypočítává mluvčí Vladimír Podradský.

Podobné je to i v hlavním městě. Třeba Na Bulovce chybí 60 sester, v Thomayerově nemocnici 70 , stejně jako ve Všeobecné fakultní nemocnici, kde navíc z 1500 set lůžek jich je 40 dočasně uzavřeno.

"My máme neustále spoustu přesčasů, průměrně i 18 služeb za měsíc, do toho jsou to střídavě noční a denní," popisuje zápřah zdravotní sestra Anna Kozáková.

Za nedostatek zdravotníků prý mohou nízké platy a stále se zhoršující pracovní podmínky. "Přidat v době ekonomické prosperity lékařům - těm, od kterých se mladí mají učit, dvě procenta do tarifu, je prostě urážlivé," zlobí se odborář Martin Engl.

"Díky premiérovi a vládě bylo do toho systému dáno poměrně velké množství prostředků na dobu 10 let, budeme moci zvýšit platy lékařům na lékařských fakultách," kontruje náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula.

Podle Prymuly ale zásadní problém nastane v roce 2020, kdy bude lékařů odcházejících do důchodu víc než absolventů.