ČNB zvyšuje sazby potřetí v řadě (Komentář)

ČNB právě zvýšila svou klíčovou úrokovou sazbu o 0,25 procentního bodu na 1,5 %. To jsou tři zvýšení v řadě, podobné tempo utahování měnové politiky jsme viděli naposledy v roce 2007. Koruna v prvních momentech na rozhodnutí téměř nereagovala, trh totiž tento krok plně očekával. Další impulsy by mohla přinést tisková konference guvernéra Rusnoka dnes ve 14:15. Mezi hlavní neznámé patří, jestli ČNB naznačí další možné zvyšování sazeb ve zbytku letošního roku, se kterým již trh zčásti počítá. Pokud bude v následné komunikaci chybět výraznější jestřábí vyjádření, pro korunový, ale i úrokový trh to může být zklamáním. Očekáváme totiž, že guvernér spíše odkáže na listopadovou prognózu, než aby přímo naznačil další růst sazeb. Nová prognóza z dílny ČNB pak ukáže další utahování trhu práce, které se promítá do inflace, a ta tak zůstane po delší dobu nad 2% cílem. Slabší růst HDP bude interpretován spíše jako proinflační faktor, protože při růstu mezd znamená vyšší náklady na jednotku produkce. To vše povede centrální banku v listopadu k dalšímu zvýšení sazeb. Více jsme napsali v našem ČNB Focusu zde: http://bit.ly/2xDo7LF.