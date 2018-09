Deset let poté. Máme se bát nové krize, nebo jsme připraveni?

Česko nyní řeší opačný problém než státy na jihu Evropy . V ekonomice a na trzích práce nám chybí dle odhadu Quaentas až 300 tisíc zaměstnanců! To je samozřejmě brzda dalšího ekonomického růstu a v zápisnících ekonomů a politiků by tak u této poznámky neměl chybět velký červený vykřičník. Vysoké tempo růstu potřeby nových pracovníků bude do budoucna jistě pokračovat. Každá mince má však dvě strany . Schopnost českého trhu práce absorbovat případné šoky, které jsou spojené s vypuknutím recese, či krize, je díky vytvořenému polštáři, který čítá 300 tisíc chybějících pracovníků, opravdu vysoká. Při příchodu krize by nezaměstnanost v prvních letech neměla dramaticky růst. Nejdříve by došlo ke snížení počtu chybějících pracovníků a až po vyčerpání tohoto polštáře by teoreticky došlo na samotnou nezaměstnanost . Ani při růstu nezaměstnanosti na dvojnásobek (4,8 %), či trojnásobek (7,2 %), by zřejmě nedošlo k žádné katastrofě. Jde totiž o hodnoty, kterých nedosahuje většina Evropy ani teď, po několika letech hospodářského růstu. Vliv krize však není radno podceňovat a Česká republika by se měla z předchozí krize poučit a připravit se.