Tether nemá žádný významný vliv na cenu bitcoinu, říká akademická studie

Tether (USDT) je stabilní kryptoměna navázaná na americký dolar. Společnost Tether bývá obviňována z toho, že manipuluje kryptotrhy prostřednictvím vydávání nových tokenů USDT. Poukázal na to již dříve ve své studii například profesor ekonomie John Griffin, který odhalil určité vzorce chování bitcoinu, které naznačují, že při jeho propadu jsou vydávány nové tokeny USDT, což zvrátí negativní vývoj trhu a obchodníci pak více nakupují.

Nyní však jiný akademik provedl studii, která zkoumala předpokládanou korelaci mezi kryptoměnou tether a bitcoinem a která tvrdí, že tether nemá žádný „statisticky významný“ vliv na pohyb ceny bitcoinu.

Studie s titulem “The Impact of Tether Grants on Bitcoin” byla publikována minulý týden a jejím autorem je výzkumník Wang Chun Wei z australské University of Queensland Business School. Jako metodu použil tzv. VAR analýzu (Value-at-Risk) a jeho závěrem je, že přestože existuje „pozitivní vztah“ mezi novými emisemi tokenů USDT a „nárůstem kryptoobchodů následující den,“ efekt na obchodované objemy je pouze dočasný a vše se zpravidla vrátí do normálu během pěti dnů, aniž by došlo k významným změnám ceny bitcoinu.

Studie rovněž zjistila, že nové přídavky USDT mají vysokou míru autokorelace, což naznačuje, že společnost Tether záměrně dělí větší množství nově vydávaných tokenů na menší bloky pro emise rozdělené do několika dnů, aby minimalizovala jejich potenciální vliv na kryptoburzy. Navíc studie prezentuje důkaz naznačující, že objem obchodů s USDT vzrůstá po poklesu cen bitcoinu, což by mohlo být důsledkem toho, že investoři se uchylují k stabilním měnám uprostřed medvědího tržního sentimentu.

