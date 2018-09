Tenhle čínský medvěd je skutečně jiný…

Ceny čínských investičních aktiv si již od ledna vedou hůř než zbytek globálních trhů. Podle známého ekonoma a investora Gavyna Daviese se na základě vývoje na čínských kapitálových trzích na první pohled zdá, že ve hře musí být nějaký pro Čínu specifický šok. Podle mnohých ekonomů je jím zužující se prostor, který má čínská vláda pro boj s recesí, kterou by mohl vyvolat proces oddlužování a globální obchodní tenze. Jenže podobné pesimistické názory zaznívaly již mnohokrát předtím a Čína je zatím vždy dokázala vyvrátit. A Davies na stránkách Financial Times píše: „Je pravděpodobné, že v letošním a příštím roce se jí to podaří znovu.“



Letošní čínský medvědí trh je značně neobvyklý, protože jej nedoprovází žádný pokles růstových očekávání týkajících se celé ekonomiky. Naopak, pokles cen investičních aktiv probíhá na pozadí zlepšujících se projekcí vývoje HDP. Nejsou ani patrné deflační tlaky, inflace se drží na stabilních úrovních. Útlum je kvůli oddlužování patrný v oblasti infrastrukturních investic a projevuje se rovněž ve finančním sektoru. Podle Daviese na trhy nejdříve dolehly obavy týkající se právě negativního dopadu procesu oddlužování, nicméně nyní to vypadá, že nebudou tak dramatické, jak se nejprve zdálo. Opak ovšem platí ohledně důsledků obchodních válek.





Podle investora je z mediálních zpráv zřejmé, že ve Washingtonu dochází k rostoucím tenzím mezi jestřáby (Lighthizer, Navarro a prezident Trump) a hrdličkami (Mnuchin, Kudlow), které v oblasti obchodu prosazují umírněnější postup vůči Číně. Další vývoj tak může přinést celou řadu scénářů. „Možné, ale ne pravděpodobné, je obnovení smysluplných rozhovorů mezi USA a Čínou, které by vyústilo v novou obchodní dohodu,“ píše Davies a dodává, že pravděpodobnější je ovšem dlouhodobější eskalace konfliktu.Gideon Rachman z Financial Times tvrdí, že pokud by čínská vláda skutečně chtěla vyhovět americkým požadavkům a ukončit „nefér praktiky“ v mezinárodním obchodu, v podstatě by se musela vzdát své současné ekonomické strategie. I to je důvod, proč je pravděpodobné, že konflikt bude dále eskalovat a přijdou další a další cla. Na druhou stranu ale Davies uklidňuje, že přímý dopad těchto sporů na čínskou ekonomiku nebude pravděpodobně tak velký, jak se obecně říká.Například Morgan Stanley tvrdí, že pokud by byla uvalena cla na další čínské exporty v hodnotě 200 miliard dolarů , růst čínského produktu by se snížil asi o 0,5 procentního bodu, což může čínská vláda vyvážit změnou ekonomické politiky. Podle Daviese je pravdou, že prostor pro stimulační politiku není v Číně již takový jako před lety, ale to neznamená, že je nulový. Čínská vláda tak má věci „stále téměř úplně pod kontrolou“.Zdroj: Financial Times