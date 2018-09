Za běžné věci hrozí v Benátkách mastné pokuty. Co vše je zakázané?

Pokud se chystáte vyrazit na dovolenou do italských Benátek, hrozí vám tučné pokuty. Město se totiž rozhodlo proti náporu turistů bojovat různými zákazy. Nesmíte například krmit ptáky na ulici nebo postávat na mostě.

Benátky, podobně jako chorvatský Dubrovník, nezvládají množství turistů, kteří do města gondol proudí. K řadě pravidel, která musejí návštěvníci, se teď možná přidá to zatím nejzvláštnější - zákaz posedávání na trávě nebo na zemi. Píše o tom portál SkyNews.

O novém nařízení, které prosazuje starosta Benátek, budou radní hlasovat v říjnu. Za to, že by se lidé posadili jinde než k tomu určeném místě, by hrozila pokuta ve výši 50 až 500 eur (od 1200 do téměř 13 tisíc korun).

Už teď přitom platí zákaz sezení například na schodech před památkami či u sloupoví kolem náměstí svatého Marka. "Existuje tak dlouhý seznam věcí, které jsou v Benátkách zakázané, že už nemůžete dělat vůbec nic," tvrdí místní obyvatel Marco Gasparinetti.