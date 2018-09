Jednání OPEC+ by nemělo přinést nové rozhodnutí o zvýšení těžby

Je velmi nepravděpodobné, že by zástupci Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) a dalších předních producentů ropy na nedělním setkání v Alžírsku rozhodli o oficiálním zvýšení těžby. Agentuře Reuters to řeklo několik zdrojů z kartelu. V poslední době roste tlak na přední světové producenty, aby zvýšením těžby zabránili prudkému růstu cen ropy před zavedením amerických sankcí vůči Íránu.



Koalici kartelu a předních světových producentů, kteří se v roce 2016 dohodli na koordinovaném snížení své těžby, média nazývají OPEC+. V Alžíru se oficiálně schází monitorovací výbor OPEC+ a dorazit mají i ministři z téměř všech 24 zemí, které jsou součástí koalice. Skupina by měla představit svoji produkční politiku. Ta by mohla v nadcházejících měsících uklidnit obavy z nedostatečných dodávek na trhy a současně ujistit, že bude pohotová a zabrání případným nadbytkům ropy na trhu, pokud se ukáže, že globální poptávka je slabší, než se čekalo.



OPEC+ se koncem roku 2016 dohodl, že od roku 2017 sníží těžbu ropy o zhruba 1,8 milionu barelů denně. Tento krok měl podpořit nízké ceny ropy. Země nakonec svoji těžbu snížily mnohem více, než se zavázaly. Pod tlakem amerického prezidenta, který kritizoval opětovný růst cen ropy, letos v červnu země slíbily, že budou plnit slíbenou kvótu na 100 procent, což znamená, že zvýší těžbu zhruba o jeden milion barelů denně.





Mezi zeměmi se však rozhořel spor, jak má být mezi nimi dané zvýšení těžby rozděleno. Írán trvá na tom, aby členové plnili původní kvóty. Saúdská Arábie však tvrdí, že tyto kvóty je třeba revidovat a jeden milion barelů by se měl mezi jednotlivé členy rozdělit podle nových pravidel. Nedělní zasedání by tento spor mělo vyřešit a určit, jak se země o zvýšenou těžbu podělí. Summit by měl také určit, zda trh bude potřebovat více ropy , aby se vyrovnal s propadem dodávek z Íránu po zavedení amerických sankcí a s poklesem těžby ve Venezuele.Zdroj Reuters upozornil, že na zasedání by nemělo padnout žádné oficiální rozhodnutí o dalším případném omezení těžby. Kvůli takovému rozhodnutí by muselo být svoláno mimořádné zasedání kartelu a to v plánu není. Monitorovací výbor však může doporučit širší koalici, aby těžbu zvýšila.