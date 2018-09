Změny pro řidiče: Nová pravidla pro lékárničky a povinnou výbavu

Povinná výbava i lékárničky od prvního října projdou změnou. V automobilu už nebudete muset vozit žárovky nebo pojistky. Lékárničky budou platné i po jejich expiraci a vymizí z nich například trojcípý šátek nebo rouška. Jaké další změny nás čekají? Na to v páteční Snídani s Novou odpověděla Lenka Rezková, tisková mluvčí Ministerstva dopravy.

Od 1. října 2018 dochází ke změně povinné výbavy vozidel a lékárničky. Mezi hlavní změny patří ponechání lékárničky i po době expirace. "Hlavní změnou je to, že řidiči už nebudou muset lékárničku měnit z důvodu expirace. To znamená, že ti, kteří mají svou lékárničku v autě, mají ji zavřenou tak si ji tam mohou úplně bez problému nechat a nehrozí jim od října žádný postih," uvedla Lenka Rezková.

Dosud jsme lékárničku po uplynutí spotřební doby museli měnit. Ministerstvo dopravy se však po konzultaci s ministerstvem zdravotnictví rozhodlo, že už to není povinné. "Pokud jsou veškeré zdravotnické materiály neporušené, jsou v pořádku a mohou se v případě autonehody bez problému použít," doplnila Rezková.

V lékárničce už například nemusíte vozit trojcípý šátek nebo plastovou roušku. Žádné jiné věci do ní nepřibyli. "V lékárničce nemusí být tři věci. Bude to trojcípý šátek, náplast s polštářkem a nemusí tam být také plastová rouška. Není nic, co by přibylo, protože pro tu první pomoc nám stačí sterilní obvaz, obinadlo, náplast, rukavice a taky izotermická pokrývka," uvedla Rezková.

Změna se týká také povinné výbavy vozidla. V ní zůstává pouze reflexní vesta a výstražný trojúhelník. Vozit naopak nemusíte žárovky nebo pojistky. "Co se týká povinné výbavy tak stále zůstává to pravidlo, že zůstává reflexní vesta a také výstražný trojúhelník. Tyto věci tam musíme mít stále. Ovšem, co se mění a je poměrně zásadní, je to, že lidé už nebudou muset vozit sebou pojistky a také náhradní žárovky," řekla Rezková.

Nově nemusí řidiči vozit náhradní pneumatiku. "Co se týká rezervy náhradní pneumatiky, když se stane defekt tak řidiči, kteří mají vůz, který je vybavený pneumatikou na nouzové dojetí tak nově nebudou muset tuto náhradní pneumatiku, vozit. Nebudou muset vozit hever nebo klíč na matice. Týká se to také těch řidičů, kteří budou mít sjednanou asistenční službu po celé České republice, která jim právě v případě defektu pneumatiku vymění," dodala Rezková.

Ministerstvo se snaží řidičům ulehčit život, aby nemuseli vozit věci, které nejsou potřeba. "My se snažíme řidičům usnadňovat život, aby nemuseli ve svých autech vozit věci, které tam už zkrátka v tuto chvíli nejsou potřeba. U těch pojistek a u těch žárovek je to také hlavně z toho důvodu, že auta už jsou na jiné technické úrovni, než byla před několika lety a řada řidičů už nechává výměnu jak pojistek, tak žárovek už na odbornících v servisech," vysvětlila Rezková.

Reflexní vestu je vhodné mít u sebe v automobilu, abychom v případě nehody nevystupovali na dálnici bez ní. Ideálně by ji mohli mít v autě všichni, co v autě cestují. "Co se týče reflexní vesty, se nic nemění. Tu reflexní vestu bychom měli mít všichni. Určitě z bezpečnostních důvodů je dobré mít ji u sebe v automobilu. Někde po straně u řidiče na levé straně, u spolujezdce na pravé, abychom v případě nehody opravdu nemuseli hledat nikde složitě v autě nedej bože někde v kufru, když musíme vylézt na dálnici, ale opravdu, abychom ji měli po ruce, a když máme vestu pro každého člena, kterého vezeme, tak je to určitě dobré," doplnila Rezková.