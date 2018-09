Reuters: V odhadovaném růstu 10letých výnosů vedou ty české

Kdyby existovala soutěž v očekávaném růstu výnosů desetiletých státních dluhopisů, vyhrávala by ji teď ČR. Výnos desetiletých papírů stoupne do září příštího roku podle analytiků na 2,6 % ze čtvrtečních hodnot kolem 2,16 %. Ukázal to dnes průzkum Reuters.

Polský výnos se zvýší odhadem na 3,48 % ze 3,22 %. Maďarský výnos, který počátkem roku stoupl na téměř dvojnásobek, klesne podle dvacítky oslovených expertů do konce letošního října na 3,55 % ze čtvrtečního fixingu 3,64 %, a během následujícího roku stoupne na 3,8 %.

Graf ukazuje vývoj výnosů desetiletých vládních dluhopisů ve střední Evropě a v Německu. V závorce je analytický odhad výše výnosů na konci září 2019:

Ekonomiky střední Evropy jsou těsně napojené na eurozónu a kroky centrální banky patří ke klíčovým faktorům, které ovlivňují regionální měnové politiky. ECB letos tlumí svůj program nákupů aktiv a a příští rok na podzim by podle nynějších odhadů mohla začít zvyšovat úrokové sazby.

Výnosy dluhopisů středoevropských vlád se letos ocitly pod tlakem na vzestup. Na jedné straně tu je zrychlující inflace v regionu, ale také zvyšování sazeb americkou centrální bankou a s ním spojené přelévání prostředů z rozvíjejících se trhů do amerického dolaru.

Česká národní banka, která má nejnižší inflační cíl ze všech tří zmíněných zemí, by na zasedání bankovní rady příští týden ve středu mohla zvýšit základní úrokovou sazbu ze současných 1,25 %.

Zdroj: Reuters