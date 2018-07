Datacentra – větrné elektrárny 21. století

Napříč celou západní Evropou existují projekty, kdy je odpadové teplo datových center opětovně využíváno jako energie k vytápění rezidenčních či nerezidenčních budov. Jedno velké datové centrum je takto schopno vyrobit stejné množství energie jako 2-3 větrné elektrárny. Navíc, dodávky tepla ze serverů jsou stabilní po celý rok, nejsou závislé na aktuálních povětrnostních podmínkách.

Několik příkladů z praxe:

- datové centrum společnosti H & M ve Stockholmu dodává energii 2 500 domácnostem

- nově stavěné datové centrum společnosti Digiplex bude „odpadovým teplem“ zásobovat cca 20 000 domácností

- nově spuštěné datové centrum Microsoftu ve Skotsku bude užívat své odpadové teplo na vytápění domácností na pobřeží

- Cloud & Heat, německá společnost poskytující cloudové služby, bude vytápět své centrum ve Frankfurtu odpadovým teplem ze serverů umístěných v prvních dvou podlažích této nemovitosti

Spokojeni jsou, zdá se, všichni

Vlády díky opětovnému využití tepla z datových center snáze dosáhnou svých cílů na snížení emisí skleníkových plynů a umístění velkých datových center s sebou přináší i příjmy do státní kasy.

Obyvatelé se těší z nižších účtů na energie v průběhu celého roku s tím, že krajinu jim „nehyzdí“ větrné elektrárny.

Firmám provozujícím datová centra vznikají prodejem odpadového tepla dodatečné výnosy, které zefektivňují provoz na energie náročných datových center v regionech s vysokou cenou elektřiny (země Skandinávie, Německo, Švýcarsko, Velká Británie, Nizozemí apod.).

Datová centra jako plnohodnotná složka energetického mixu

Například v případě již zmíněného Stockholmu, energie z datových center by měla pokrývat 10 % veškeré spotřeby energií města a přilehlých oblastí. Datová centra se zde tak stávají plnohodnotnou součástí energetického mixu.

Rumunsko je „domovem“ více než 40 velkých datových center

Rozvíjející se země Evropy se snaží poskytnout co nelepší podmínky pro to, aby se staly atraktivní lokalitou pro umístění datového centra. Například v Rumunsku dnes najdete téměř jednou tolik datových center než v České republice. Giganti jako NOKIA či mobilní operátor Orange pak zkouší „své štěstí“ v Polsku.

Prudce rostoucí trh, který budí pozornost

Trh s datovými centry (výpočetní výkon, objem datových uložišť by měl v příštích 5 letech růst tempem 9,3 % ročně (celosvětově). Do roku 2025, datová centra mají tvořit 20 % veškeré spotřeby energií. Tj. jedná se o velmi perspektivní trh do budoucna, který již nyní zažívá solidní růst a je tedy logické, že jednotlivé země se snaží z tohoto růstu vytěžit maximum.