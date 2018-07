Lidé z domků od H-Systemu: neodejdeme, ať nás přijdou vyhodit

Šokovaní obyvatelé domků, které po zkrachovalém H-Systemu dostavělo družstvo Svatopluk, se odmítají ze svých domů vystěhovat. Podle rozhodnutí Nejvyššího soudu tak musí učinit do měsíce. Soud v úterý vyhověl konkurznímu správci Josefu Monsportovi. "Neřeším to a řešit nebudu. Počkám do poslední chvíle, než pro mě přijdou a vyhodí mě odsud. Jinak to neopustím," řekl TV Nova jeden z obyvatel domků v Horoměřicích u Prahy Richard Stadler. Popsal také, jak se obyvatelé domků po zkrachovalém H-Systemu dostali do potíží. "V dobré víře jsme chtěli bydlet. Zaplatili jsme to H-Systemu, pak zkrachoval, chtěli jsme se z toho vykoupit, to nám nebylo umožněno. Původní správce konkurzní podstaty nám dal povolení, že to můžeme dostavět, tak jsme začali dostavovat a od té doby tady bydlíme. Letos to bude 18 let," řekl Stadler. Stejně jako další obyvatelé domků v Hořovicích se o rozhodnutí Nejvyššího soudu dozvěděl, až když se ráno podíval na internet. Podobný příběh mají i další obyvatelé domků.

"Správce konkurzní podstaty pravil, že to máme dostavět, pokud na to budeme mít schopnosti, sílu a peníze a že nám to potom prodá. To se nestalo, protože správce konkurzní podstaty pana Kudláčka vyměnili za pana Monsporta. A pan Monsport řekl: žádný prodej, oni odtamtud vypadnou," řekla ČTK jedna z obyvatelek Marie Nollová.

"Nás bylo 1000 klientů, kteří tady vložili do důvěryhodného systému svoje peníze. Ten H-System propagovali tehdejší naši reprezentanti, politici za tím stáli, tam to vypadalo, že H-System nemůže nikdy zkrachovat. H-System zkrachoval a my jsme se snažili klienty nějakým způsobem zachránit, aby nepřišli o své peníze," řekl zástupce družstva Svatopluk, které rozestavěné domy dokončilo, Martin Junek.

Další obyvatelé také potvrdili, že se z domků, které zaplatili zkrachovalému H-Systemu a pak museli z dalších vlastních peněz dokončit, odmítají odstěhovat. Proti rozhodnutí Nejvyššího soudu budou bojovat všemi prostředky. Ministr spravedlnosti Jan Kněžínek zmínil, že dotčení klienti H-Systemu mají možnost podat ústavní stížnost.

Konkurzní správce Josef Monsport podle ČTK uvedl, že vystěhovaných lidí lituje, rozhodnutí Nejvyššího soudu ale umožní vypořádat věřitele H-Systemu rovným dílem.