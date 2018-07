Zasedání turecké centrální banky jako test její nezávislosti

Dolar se na frontě s eurem oklepal z pátečních komentářů prezidenta Trumpa, který kritizoval Fed, a posílil pod 1,17 EUR/USD. Trhy tak příliš nevěří, že by Trumpova kritika rychlého utahování měnových šroubů měla na rozhodování centrální banky a vytyčenou trajektorii její měnové politiky zásadnější vliv.



Z regionálních měn bude dnes pozornost upřena na maďarský forint. Tomu nicméně žádnou zásadní vzpruhu dnešní zasedání centrální banky zřejmě nedodá, neboť měnová politika NBH zůstane i nadále uvolněná a její rétorika holubičí. Větší drama naopak bude dnešní zasedání turecké centrální banky, jež bude testem její nezávislosti na staronovém prezidentu Erdoganovi. Ten je odpůrcem zvyšování úrokových sazeb, které si ale turecká ekonomika ve světle významných inflačních tlaků (v červnu vystřelila inflace nad 15 %) nutně žádá. V případě, že by na ně turecká centrální banka adekvátně nezareagovala, dostala by se do problémů nejen lira, ale napětí by se mohlo přenést i do středoevropského regionu.