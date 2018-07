Hampl: Otázka dalšího růstu sazeb bude letos aktuální. Benda: Prostor k debatě vidím už v srpnu

Česká národní banka bude v příštích měsících uvažovat o dalším zvyšování úrokových sazeb, protože tuzemská ekonomika pokračuje v růstu s přehřívajícími se trhy práce a realit. V rozhovoru pro týdeník Euro to prohlásil viceguvernér ČNB Mojmír Hampl. Hampl také řekl, že růst mezd možná ještě nedosáhl svého vrcholu a že možná potrvá déle, než se promítne do růstu spotřebitelských cen, což se však podle něj nakonec stane. Obdobně jeho kolega z bankovní rady Vojtěch Benda v rozhovoru s Bloombergem uvedl, že inflační tlaky jsou silnější, než byly v květnu, a že oproti očekávání slabší koruna otevírá cestu k dalšímu zvyšování sazeb. Prostor k debatě o zvýšení sazeb vidí již na příštím zasedání rady, které proběhne 2. srpna

"Musíme jít nahoru, ale je to pořád ono jemné ladění, žádné divoké skoky," řekl Hampl pro dnešní vydání Eura. "Otázka dalšího růstu základní sazby bude dle mého aktuální i při dalších zasedáních v tomto roce."

Člen bankovní rady ČNB také prohlásil, že by se rychlejšího zvyšování úrokových sazeb neobával, protože přímá korelace mezi úrokovými sazbami a zhodnocováním koruny už neexistuje. "Myslím, že u nás v bance všichni cítíme, že máme šplhat někam nahoru, jen vedeme debatu, zda ještě chvíli nepočkat, zda se ještě nezhorší počasí... Já ale říkám, že dokud je hezky a vím, kde je ten vrchol, tak k němu mám stoupat." Centrální banka zvedla úrokové sazby naposledy v červnu: hlavní sazbu zvýšila o 25 bazických bodů na 1,0 %.

Vojtěch Benda v dnešním rozohovru s Bloombergem prohlásil, že tuzemské mzdy rostou rychleji než produktivita a mohly by mít výraznější a trvalejší dopad na spotřebitelské ceny, než národní banka předpokládala v květnu. “Toto vše znamená, že domácí inflační tlaky jsou v porovnání s předchozí prognózou silnější,” uvedl Benda podle Bloombergu. “Obecně vidím prostor k debatě o dalším růstu sazeb již na příštím zasedání. Osobně dávám přednost utaženější spíše než uvolněnější politice,” uvedl také.



Asijské obchodování bylo dnes smíšené. Dařilo se čínským pevninským indexům, zatímco burza v Tokiu klesla.a Index Nikkei se propadl o 1,33 %, japonský jen rostl k dolaru a japonské vládní dluhopisy klesaly. Na vině by mohly být spekulace, že japonská centrální banka by mohla diskutovat o dalším vyladění své měnové politiky.



Na jih by se po otevření mohly vydat také velké západoevropské burzy. Futures na hlavní evropské akciové indexy EURO STOXX 50, FTSE 100, CAC 40 a DAX v 08:39 klesaly o zhruba 0,4 %. Na trzích trvají obavy z obchodní války po výrocích amerického prezidenta Donalda Trumpa, že je připraven uvalit cla na dovoz zboží z Číny v hodnotě až 500 miliard dolarů. V pátek uzavřel panevropský index STOXX 600 slabší o 0,15 procenta, když hlavní břímě napětí v mezinárodním obchodu nesly akcie automobilek. Ztráty naopak brzdily silnější zdravotnické a spotřebitelské tituly, považované za méně riskantní sektory.



Dolů dnes pokračuje ropa, která tak navazuje na třítýdenní propad. Zdrojem jsou i v tomto případě obavy z eskalující obchodní pře, která by podkopat světovou poptávku po energiích.



Představitelé zemí skupiny G20 se o víkendu shodli, že globální hospodářský růst zůstává robustní a nezaměstnanost je nejnižší v poslední dekádě. Růst je ale méně synchronizovaný a riziko poklesu v krátkodobém a střednědobém výhledu se zvýšilo.



Pražská burza zakončila páteční seanci v mírném plusu a posílila o 0,1%. Index PX se tak při nízké aktivitě investorů a podprůměrných objemech dostal na úroveň 1 085 bodů. Philip Morris si udržel úvodní náskok a i přesto, že v průběhu dne umazal část zisků, tak jeho akcie nakonec posílily o 1,32% na CZK 15 300,00.