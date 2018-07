Fiat Chrysler změnil šéfa. Nemocného Marchionneho nahradil Mike Manley

Generální ředitel automobilky Fiat Chrysler Automobiles (FCA) Sergio Marchionne (66) ze zdravotních důvodů odstoupil a do jeho funkce byl jmenován Mike Manley (54), ředitel úspěšné divize Jeep, která je součástí koncernu FCA. Oznámila to o víkendu automobilka.



Marchionne zhruba před třemi týdny podstoupil operaci ramene. Po zákroku se však podle italského tisku objevily závažné komplikace a bývalý ředitel už není schopen svou funkci vykonávat. V posledních hodinách se jeho stav prudce zhoršil.





Marchionne se stal ředitelem italského Fiatu v roce 2004 a již před delší dobou oznámil, že hodlá odstoupit z funkce ředitele FCA v roce 2019. Pod jeho vedením se Fiat sloučit s americkou automobilkou Chrysler a je mu připisováno, že obě automobilky zachránil před bankrotem. FCA je nyní sedmou největší automobilkou na světě.Marchionne byl také ředitelem a předsedou představenstva výrobce sportovních luxusních aut Ferrari, který se oddělil od FCA v roce 2016, a předsedou představenstva firmy CNH Industrial, která vyrábí zemědělské stroje, traktory, autobusy a další dopravní prostředky. Všechny tři firmy kontroluje italská rodina Agnelliových.Předsedou představenstva automobilky Ferrari se v sobotu stal John Elkann, vnuk zakladatele rodinného klanu Gianniho Agnelliho. Elkann (42) koncern FCA kontroluje a měl v roce 2004 velký vliv na dosazení Marchionneho do funkce jejího šéfa. Ředitelem automobily Ferrari byl dnes jmenován Louis Camilleri.Při významné firemní události se Marchionne naposledy objevil na veřejnosti na počátku června, kdy odhalil plány FCA do roku 2022 a oznámil investice do elektrických aut. Brit Manley bude podle oznámení FCA pokračovat ve strategii, kterou Marchionne minulý měsíc nastínil.Manley nastoupil do automobilky Jeep v roce 2009, od roku 2015 stojí v čele další divize koncernu FCA, automobilky Ram vyrábějící užitkové vozy. Obě značky jsou výjimečně úspěšné. Očekává se, že automobilka Jeep letos zajistí 70 procent zisku FCA.