Sdílená ekonomika s využitím blockchainu v podobě nové aplikace HiDone

Sdílená ekonomika je v posledních letech poměrně hodně diskutovaným tématem. Známé jsou zejména projekty Airbnb a Uber, které mají celosvětový rozměr. Jejich zasazení do online prostředí nahrává rychlé dostupnosti nabízených služeb ubytování a dopravy za příznivější ceny než u běžných ubytovatelů a dopravců. To je umožněno i díky jejich mobilním aplikacím, které lze snadno obsluhovat odkudkoliv, kde je internetový signál.

O něco podobného se snaží i projekt Hidone, za kterým stojí skupina polských nadšenců. Primárně se jedná o mobilní aplikaci, která s využitím technologie blockchainu a tokenizace má ambici spojit na jedné straně osoby nabízející různé sl4užby od úklidu, drobných oprav, hlídání dětí až třeba po IT podporu a na druhé straně potenciální zákazníky.

Přidaná hodnota HiDone

Své služby mohou takto nabídnout třeba studenti, matky na mateřské dovolené, důchodci nebo i pracující lidé, kteří mají čas a chuť se věnovat dalším činnostem. Jejich zákazníci pak mohou právě pomocí aplikace vyhledat ve svém blízkém okolí nejvhodnější adepty a zpětně jejich činnost ohodnotit. Tím by měla být zajištěna větší flexibilita a snížen čas potřebný na vykonání práce.

Podobné projekty již existují, většinou ale nemají svou vlastní mobilní aplikaci a jedná se převážně o služby prováděné z domova jako například překlady, přepisování, úprava grafiky apod. Hidone by poskytování mikroslužeb mohl posunout o úroveň výš.

Zapojení blockchainu

K tomu chce využít i populární technologie blockchainu a vlastního tokenu postaveného na ERC20 standardu. Blockchain by měl mít dle ředitele HiDone, Rafala Baranowskiho, tři základní funkce. Ten je pro Kryptomonitor shrnul takto:

Ukládání informací o všech poskytnutých službách.

Alternativní možnost placení. Obecně bude možné za služby platit ve fiat měně, vybraných kryptoměnách a nebo nativním tokenem HiDone. Třetí možnost by měla být preferovaným způsobem, HiDone zde totiž plánuje neúčtovat žádné poplatky a ceny nabízených služeb by měly být obecně nižší. Kvalita nabízených služeb by pak měla být průběžně vylepšována systémem bonusů v podobě tokenů pro nejlepší pracovníky.

Chytré kontrakty by pak měly umožnit fungování síti místních „ověřovatelů“, kteří by byli zodpovědní jednak za nábor nových poskytovatelů služeb a za ověřování kvality odvedené práce.

V současnosti je aplikace ve fázi testování a ostrý start plánují její tvůrci na konci léta. Nejdříve se chtějí zaměřit na polský trh a později proniknout do sousedních zemí, tedy i České republiky. Ambiciózně pak zní záměr uspět i na asijských trzích.

ICO a zalistování tokenů na burzách

HiDone plánuje nabídnout své tokeny v rámci ICO. Zatím není znám přesný časový harmonogram, zástupci společnosti se však snaží také o podporu movitějších zájemců mimo ICO. „Hledáme také investory z oblasti venture kapitálu a soukromé investory. Zájem z jejich strany o náš projekt evidujeme. Podobná situace je i u ICO, kde stále probíhá mnoho jednání“, uvedl pro Kryptomonitor Rafal Baranowski.

Společnost, která se představila i na letošní Blockchain & Bitcoin Conference v Praze, pak chce tokeny nechat zalistovat také na kryptoburzách a umožnit tak jejich obchodování. Zda se svou aplikací HiDone uspěje, uvidíme již tento rok. Poskytování služeb tohoto charakteru není zákony mnoha zemí jednoznačně regulováno a zde může do budoucna nastat problém, pakliže by aplikace musela v některých zemích splňovat nové podmínky. To je však pro HiDone hudba budoucnosti, nyní se plně soustředí na finalizaci mobilní aplikace a její uvedení na polský trh.

