Víkendář: Obama to nakonec nevydržel a promluvil

„Méně než 24 hodin po neuvěřitelné tiskové konferenci amerického prezidenta Donalda Trumpa a ruského prezidenta Vladimira Putina, na které se Trump postavil po boku Putina proti americkým tajným službám, konečně promluvil bývalý americký prezident Barack Obama. Na jeho projev se čekalo dlouho. Naléhavě varoval před směrem, kterým se obírá globální politika, s tím, že není alarmista, ale prostě poukazuje na fakta,“ píše The Atlantic.



Obama na návštěvě Jižní Afriky konkrétně uvedl: „Rozhlédněte se kolem. Najednou všude sílí vláda pevné ruky, zatímco se předstírá, že stále existují svobodné volby a demokracie. Ti, kteří se snaží dostat k moci, podkopávají každou instituci a normu, která dává demokracii smysl. Svobodný tisk je pod palbou, stále častější je cenzura a kontrola médií. Sociální sítě byly kdysi vnímány jako nástroj, který bude šířit pochopení, fakta a solidaritu. Jenže se ukázalo, že jsou schopna efektivně šířit i nenávist, paranoiu a propagandu s konspiračními teoriemi.“





Obama sice konkrétně nezmínil Donalda Trumpa, ale z jeho projevu bylo zřejmé, že se jeho nástupce v Bílém domě jednoznačně týká. Trump si na rozdíl od Obamy znepřátelil řadu západních spojenců, ale pro lidi, jako je turecký prezident Tayyip Erdogan, filipínský prezident Rodrigo Duterte či severokorejský vůdce Kim Čong-un, má slova uznání a chvály. A nejvíce to platí o ruském prezidentovi Vladimiru Putinovi. Právě to, že Obama svá slova pronesl pouhý den po Trumpově setkání s Putinem v Helsinkách, může naznačovat, že toto setkání bylo pro Obamu bodem zlomu. Doposud totiž mlčel, což se nelíbilo řadě jeho příznivců, protože Trump ničil řadu Obamových projektů a úspěchů. Obama ale šel ve stopách předchozích prezidentů a nechat Trumpa, aby konal své povinnosti bez toho, aby jej předchozí hlava státu kritizovala.Trump byl po setkání s Putinem ostře odsuzován zejména za svá slova, podle kterých Rusové nijak neovlivnili výsledky amerických prezidentských voleb navzdory tomu, že americké tajné služby tvrdí opak. Trump také kritizoval demokratickou stranu a americká média, protože podle jeho názoru jsou právě ona zodpovědná za zhoršené vztahy s Ruskem. K tomu zopakoval, že FBI na něj stále pořádá „hon na čarodějnice“. Naopak se vůbec nevěnoval tématům, o kterých hovořili předchozí američtí prezidenti, například porušování lidských práv v Rusku či zabrání Krymu.Obamův projev nenechal nikoho na pochybách, jakým směrem je namířen. Mimo výše uvedené hovořil i o ztrátě respektu k faktům či o hrozbě návratu „starého brutálnějšího způsobu podnikání“. „Lidé si vymýšlí. Prostě si věci vymyslí. Je zřejmý nárůst státem podporované propagandy, která je vidět na různých internetových smyšlenkách. Smazává se rozdíl mezi zprávami a zábavou. Mezi politiky dochází k naprosté ztrátě pocitu studu. Když je někdo přistihne při lži, začnou lhát ještě víc. Kdysi to bývalo tak, že když je někdo usvědčil ze lži, zalitovali toho. Dnes je to jiné, prostě lžou dál,“ pronesl Obama v Jižní Africe.Zdroj: The Atlantic