Cena cestovního pojištění? V průměru méně než 40 korun

Podle analýzy ChytryHonza.cz stojí průměrné pojištění 36 korun na den a 306 korun na týden. Z průzkumu také vyplývá, že devět z deseti Čechů cestuje po Evropě a v červenci se pojišťují až desetkrát častěji





“Před cestou do zahraničí by si lidé měli vyhodnotit, jaký druh cestovního pojištění si sjednat. Například v případě provozování rizikových sportů je třeba myslet na to, že často nebývají součástí běžného pojištění,” říká Tomáš Čáp, specialista online nástrojů společnosti Chytrý Honza. “Mezi rizikové sporty patří wakeboarding, kiting, skoky do vody, všechny druhy lezení a mnoho dalších. Celkovou cenu potom připojištění rizikových sportů může zvýšit až o stovky korun.”

Data dále ukázala, že drtivá většina Čechů, kteří přes rok cestují, míří do Evropy, a to až 90 % (z toho 7 % na Slovensko). Asi 2 % cestovatelů potom míří do USA a zbylých 8 % někam do světa. Dle délky si Češi nejčastěji sjednávají cestovní pojištění na dobu do 20 dnů za průměrnou cenu 603 korun a do 10 dnů za 393 korun.

V případě pojištění celé rodiny se ukázalo, že do Evropy je pojištění o několik stovek levnější. Zatímco dva dospělí a dvě děti se na týden pobytu v Evropě pojistí za 671 korun, do zbytku světa je to vyjde na 1036 korun.

V období od června do září Češi sjednají 66 % všech cestovních pojištění, z toho v červenci 29 a v srpnu 16 %. Ve všech ostatních měsících se objem sjednaných pojištění pohybuje shodně od 3 do 5 %. Nejslabším měsícem je duben.

“Analýza dle očekávání potvrdila, že v letních měsících je zájem o cestovní pojištění opravdu několikanásobně vyšší než ve zbytku roku. Ačkoliv Češi cestují během celého roku, červenec je zcela zásadní,” říká Čáp.

Analýza byla provedena na téměř 19 tisících sjednaných cestovních pojištění za více než 7 milionů korun v roce 2017. Porovnáváni byli tři poskytovatelé cestovního pojištění v České republice.