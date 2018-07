Hladiny řek na Moravě a ve Slezsku stouply! ČHMÚ upravil výstrahu

Na Moravě a ve Slezsku stále vydatně prší. Český hydrometeorologický ústav vydal upravenou výstrahu před silným deštěm. Platí pro východní část republiky nejméně do čtvrtka večer. Hladiny některých toků už začaly stoupat.

Severovýchod Česka dál bičují prudké lijáky. Nejvíce přes noc napršelo v Beskydech, kde měřící stanice zaznamenaly během 24 hodin téměř osmdesátimilimetrový úhrn srážek. "Srážkové úhrny se pohybují až kolem pěti milimetrů za hodinu v Jeseníkách a v Beskydech kolem osmi milimetrů za pouhou hodinu," vypočítává meteoroložka Dagmar Honsová.

Vydatné lijáky přitom nemají ustávat. Bundy a deštníky podle meteorologů v této oblasti lidé neodloží minimálně do pátku. ČHMÚ teď upravil výstrahu, kterou před vydatnými srážkami vydal už v úterý.

Od středečních 14 hodin až do pátečního dopoledne platí pro Frýdecko-Místecko varování před extrémními srážkami. Velmi vydatný déšť by měl udeřit v Pardubickém, Olomouckém, Moravskoslezském a Zlínském kraji. Tato výstraha je v platnosti znovu od středečního odpoledne do čtvrtečních 18 hodin, potažmo pátečního dopoledne.

Meteorologové stále varují také před povodněmi. Výstraha na úrovni povodňové pohotovosti platí především pro Frýdecko-Místecko a Karvinsko. Nižší stupeň nebezpečí pak hrozí v části Olomouckého a zbytku Moravskoslezského kraje.

Některé menší toky už během středy přesáhly první stupeň povodňové aktivity. Hladina vzrostla na Ondřejnici, Olečné, Lučině a Ropičance. Ve čtvrtek ráno pak vystoupala i hladina řeky Olše. Riziko může hrozit i na některých dalších řekách.

Popadané stromy, vytopené sklepy

Od středečního rána do večera museli profesionální a dobrovolní hasiči v Moravskoslezském kraji kvůli lijákům a silnému větru vyjíždět hned padesátkrát. "Především odstraňovali nebezpečné a spadlé stromy a silné větve (26 výjezdů, počet odstraněných stromů byl vyšší), také čerpali vodu ze zatopených domů a sklepů (12 výjezdů) a čistili ucpané kanály, které přinesly lokálně zatopené silnice," vysvětlil mluvčí hasičů Petr Kůdela.

Ve středu večer se situace s nepříznivým počasím viditelně uklidňovala. Hasiči se ale připravovali na co nejlepší „noční“ zvládnutí možných důsledků další vlny vydatného deště, která do Moravskoslezského kraje směřovala ze severu, tedy z Polska.