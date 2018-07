Studie: Čína investuje výrazně více v Evropě než v USA

Čína nyní směřuje své přímé zahraniční investice (FDI) mnohem více do Evropy než do Severní Ameriky: v Evropě investuje asi devětkrát více. Uvádí to zpráva nadnárodní právnické společnosti Baker Mackenzie. Nově oznámené čínské fúze a akvizice v Evropě činily v prvním pololetí letošního roku 22 miliard USD (488 miliard Kč), zatímco v Severní Americe jen 2,5 miliardy USD.

Dokončené investice na severoamerickém kontinentu se v pololetí proti stejnému období předchozího roku snížily dokonce o 92 procent - z 24 miliard dolarů na dvě miliardy. Ukončené investice čínských firem v Evropě je tak překonaly šestinásobně, konkrétně 12 miliard USD proti dvěma miliardám USD.Tento posun je výsledkem politiky jak Číny, tak Spojených států, které se snaží chránit svůj průmysl a bránit odlivu kapitálu. S tím souvisejí i vzájemné obchodní třenice z poslední doby.

Čínské firmy zároveň bezprecedentním tempem prodávají majetek v Severní Americe i v Evropě. V první polovině roku byl uzavřen či schválen prodej aktiv za 17,6 miliardy USD. V Severní Americe dokončily odprodej majetku za 9,6 miliardy USD a další za čtyři miliardy jsou rozjednané. V Evropě činí hodnota prodaného majetku jednu miliardu USD, na uzavření procesu pak čeká majetek za tři miliardy USD.

V Evropě bylo v první polovině roku hlavní destinací pro čínské investice Švédsko s částkou 3,6 miliardy USD. Následuje Británie s částkou 1,6 miliardy, Německo s 1,5 miliardy a Francie s 1,4 miliardy USD.Z hlediska sektorů pak investice z Číny směřovaly zejména do automobilového, zdravotnického a biotechnologického sektoru, a to jak v Evropě, tak v Severní Americe, uvedl server CNBC.