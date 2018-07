Očekávané výsledky hospodaření: CME

Očekáváme, že CME zveřejní výsledky hospodaření za 2. kvartál 2018 v závěru července, pravděpodobně v týdnu 23. – 27.7. 2018. Meziroční růst hospodaření ve 2. čtvrtletí bude podle nás negativně ovlivněn několika faktory. Za prvé, relativně brzký termín Velikonoc letos posunul část jarních reklamních výdajů, které se běžně uskutečňují až ve 2. čtvrtletí, již do čtvrtletí prvního. Za druhé, televizní kanály CME ve 2. kvartále ztrácely meziročně sledovanost, což může být i záměrnou politikou managementu nenabízet nejlepší programy v relativně slabším kvartále. Konečně, začátek roku nejprve přinesl prudké oslabování dolaru (koruna posílila k dolaru o 22,7 % r/r v 1Q), což přineslo prudký dolarový růst tržeb a zisků. Dolar však začal ve 2. kvartále posilovat a přestože jsou koruna a euro stále meziročně silnější (+12 %, resp. +8 % r/r), příspěvek k růstu již nebude tak výrazný.



Tyto faktory tak podle nás znamenají, že 2. čtvrtletí přinese výrazně pomalejší růst hospodaření než začátek roku. I management CME po 1Q indikoval, že zisk EBITDA v lokálních měnách by měl být ve 2Q spíše na úrovni stejného kvartálu loňského roku a že růst se obnoví ve druhé polovině r. 2018. Růst ve 2Q tak bude tažen pouze posílením evropských měn vůči dolaru. Tržby za 2Q18 očekáváme ve výši 158,6 mil. USD (+7,9 % r/r) a zisk před odpisy EBITDA 55,9 mil. USD (+8,1 % r/r). U EBITDA marže z výše zmíněných důvodů nevidíme tentokrát prostor pro expanzi a očekáváme ji beze změny na úrovni 35,2 %. Provozní zisk poroste podle nás velmi podobným tempem (+7,9 % r/r na 46,6 mil.).



Na finanční úrovni očekáváme klesající úrokové náklady vzhledem ke snížení dluhu i úroků z něj, avšak

i nehotovostní ztrátu z přecenění dluhu. Finanční ztráta (-14,3 mil.) i námi očekávaná daň (-8 mil. USD) ale nepřeváží provozní zisk, a čekáme tak celkový čistý zisk 25,4 mil. USD, jen mírně vyšší než loni. Zisk na akcii podle nás klesne na 0,10 USD vzhledem k tomu, že se zvýšil počet akcií kvůli konverzi warrantů (ze 156 na 263 mil. akcií meziročně).



CME by měla pořádat konferenční hovor v den výsledků v 15:00 SEČ. Management po 1. čtvrtletí 2018 zopakoval výhled na celoroční zisk EBITDA: ten by měl při konstantních měnových kurzech vzrůst o 14-16 % z loňských 165,5 mil. USD. Při měnových kurzech v době posledního konf. hovoru to dle managementu implikovalo zisk EBITDA cca 205 mil. USD (náš odhad je 208,7 mil. USD). Vzhledem k tomu, že 2. kvartál byl z výše zmíněných důvodů relativně slabší, podle nás management výhled měnit nebude. Management bude rovněž pravděpodobně komentovat vývoj prodeje chorvatských a slovinských televizí, který má proběhnout do září 2018.



Celkově se domníváme, že 2. kvartál může být zrcadlovým opakem prvního: meziroční růst tržeb a zisku EBITDA bude kvůli načasování Velikonoc pomalejší a menší impulz k růstu přinese i měnový vývoj. Tyto faktory jsou trhu známy a očekáváme tak sadu výsledků, která pravděpodobně nebude důvodem pro výraznou reakci trhu.