Oslavy titulu se zvrhly a Francie má mrtvé

Francouzi v neděli po celé zemi mohutně oslavili triumf svých fotbalových reprezentantů na mistrovství světa v Rusku. Třebaže převládaly scény nadšení a radosti, bez incidentů se večer neobešel v Paříži, Lyonu, Marseille nebo Ajacciu.

V Paříži byl jeden muž zraněn při rvačce a ve vážném stavu převezen do nemocnice. Po celé hodiny se slavilo na bulváru Champs-Élysées za hlomozu petard a klaksonů, ale když začalo rozbíjení výloh a další incidenty, dav se začal rozcházet.

Policie kolem desáté hodiny použila slzný plyn, když asi 30 lidí rabovalo obchod na bulváru Champs-Élysées a dostat se chtěli zejména k lahvím s vínem a šampaňským. Později si policisté na jiném místě museli vzít na pomoc vodní děla, aby rozehnali potížisty.

V Lyonu, kde se lidé vrhali do kašen a lezli s vlajkami na pomníky, musela policie zasahovat už na začátku večera. Někteří vylezli na pořádkové auto postavené v ulici Barre a snažili se ho zapálit.

Už čtvrt hodiny po osmé bylo hlavní náměstí Bellecour, kam původně přišlo slavit 20.000 lidí, pusté, byť plné odpadků. Na jiných místech lyonští fanoušci zapálili popelnice a napadali policisty, u potyček museli zasahovat hasiči. Do půlnoci bylo v Lyonu předvedeno na policii osm lidí.

V přístavu Marseille byli při jedné půtce dva policisté zraněni a deset lidí zatčeno. V korsickém Ajacciu se do sebe pustili francouzští a chorvatští fanoušci. Bitka se ale obešla bez zranění. Sporadické střety mezi fanoušky a policií byly hlášeny také ze Štrasburku a Rouenu, kde skončilo na policii sedm lidí.

V několika městech se kvůli smrtelným incidentům oslavy proměnily v truchlení. V Annecy na východě Francie se padesátiletý rozjařený muž zabil skokem do příliš mělkého vodního kanálu. V Saint-Félixu najel řidič slavící v automobilu do stromu a srážku nepřežil. Ve Frouardu zranil motocyklista tři děti ve věku od tří do šesti let.