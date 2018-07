Letem světem (16.7.2018)

Brexit 'update': Theresa May prozradila, že ji Trump poradil, aby s EU nevyjednávala, ale rovnou ji žalovala. Říkávalo se, že dobrá rada nad zlato. Každopádně po odchodu dvou ministrů jde May do útoku, aby zabránila zhroucení vlády. Tvrdí, že její plán jedinou možností, jak nastavit podmínky po vystoupení z EU. A že pokud ji její strana nepodpoří, tak bude riskovat, že nakonec žádný Brexit nebude. To už je trochu okaté blafování, protože po aktivací článku 50 exit musí nastat tak jako tak, jen je jej možné odložit (pokud budou všechny země souhlasit).



Trade war 'update': Trump hřímal v TV rozhovoru, že EU je nepřítelem USA. Dodal, že na mysli má zejména obchod. Jeho seznam nepřátel je celkem narvaný: vedle EU tam přidal Rusko a Čínu. Prezident EU Donald Tusk reagoval, že není lepších přátel než USA a EU a kdo tvrdí opak, tak fake news“. Dodal, že EU, Čína, USA a Rusko musí spolupracovat, aby se vyvarovaly obchodním válkám a zabránilo se „konfliktu a chaosu“.

Ve čtvrtek bude americké ministerstvo obchodu pořádat veřejné slyšení k problému dovozů aut. V květnu Trump vyhrožoval, že by mohl zavést 25% dovozní tarify pro auta a autodíly, protože je podle něj ohrožena národní bezpečnost. Pro EU jde o naprosto klíčové téma, které by skutečně mohlo přerůst ve vážnější konflikt. V rámci slyšení dostali výrobci 34 stránkový dotazník.



Dnes se potká Trump s Putinem v Helsinkách. V rámci příprav bylo 12 ruských špiónů obviněno z hacknutí emailových účtů republikánské strany a z publikování takto získaných zpráv. Trump se raději snaží snižovat očekávání a říká, že nejde o summit, ale pouze o setkání.



Jerome Powell, šéf americké centrální banky, zítra přednese pololetní zprávu. A mohl by naznačit, zda a jak obchodní války a posílení dolaru mění záměr Fedu normalizovat sazby.



Technologický svět se stal binárním: jedničkami jsou USA a Čína. Evropa nulou.

David Navrátil