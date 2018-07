Schyluje se k dalšímu čínskému šoku?

Podle šéfa investiční společnosti Fulcrum AM Gavyna Daviese vzbuzuje Čína u investorů opět velké obavy. Až donedávna si její ekonomika vedla dobře a zvládala i utahování domácích finančních podmínek. Mění se ale situace výrazně k horšímu?



Utahování domácích finančních podmínek mělo tlumit spekulace na investičních trzích a omezit tempo zadlužování, a to zejména ve stínovém bankovním systému. Ještě na počátku roku pak byla Čína výjimkou mezi rozvíjejícími se ekonomikami, protože jako jedna z mála nereagovala negativně na sílící dolar. Jenže důvěrou trhů otřásla květnová data. Zdá se totiž, že zpomaluje spotřeba i investice a snaha o oddlužení by podle některých názorů mohla vyvolat recesi právě v době, kdy na ekonomiku udeří negativní dopad amerických cel. Tento negativní sentiment se projevil i tím, že akciový trh už ze svých předchozích maxim oslabil o 23 % a renminbi k dolaru o 6 %.





V roce 2015 a na počátku roku 2016 vedly problémy v Číně k odlivu kapitálu z této země, následovala depreciace kurzu renminbi, poklesla likvidita ve finančním systému a světové trhy zachvátily obavy z deflačních tlaků. K řešení problému nakonec přispěl zejména Fed , když pozdržel normalizaci své politiky. „Současná situace se naštěstí od té předchozí liší. Za prvé, ekonomika Číny není slabá a květnový pokles domácí poptávky pravděpodobně budí přehnaně negativní dojem. Pokles maloobchodních tržeb je částečně dán načasováním prázdnin a pozdržením v nákupech aut, které vyvolalo očekávané snížení dovozních cel,“ tvrdí Davies.Pokles investic je pak zase pravděpodobně dán zejména vývojem ve stínovém bankovním sektoru. Je sice pravdou, že výrazně zpomalují investice do infrastruktury, ale „tento vývoj by mohl být rychle zvrácen fiskální stimulací ve druhé polovině roku“. A navíc nyní Čína má podle Daviese i větší prostor pro uvolnění monetární politiky bez toho, aby centrální banka PBoC ztratila kontrolu nad měnovým kurzem.

Modely společnosti Fulcrum AM i Goldman Sachs podle Daviese naznačují, že trendový růst čínské ekonomiky se pohybuje kolem 7 %. Ve druhé polovině roku pravděpodobně jeho tempo klesne, ale „fiskální a monetární politika zřejmě udrží situaci pod kontrolou“. „I kdyby došlo k extrémní eskalaci obchodní války, čínské tempo růstu by to snížilo pravděpodobně o méně než 1 procentní bod,“ dodává investor. Podle jeho názoru tak „čínský šok v současné době není z hlediska globální stability moc pravděpodobný“.



Zdroj: Financial Times