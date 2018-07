Ve volbách by ANO slavilo triumf. Dvě opoziční strany by pohořely

Nejnovější volební model agentury CVVM hovoří jasně - ve volbách by hnutí ANO slavilo jednoznačný triumf a pokořilo by hranici 30 % hlasů. Naopak strany TOP09 a STAN by se pravděpodobně ani nedostaly přes hranici 5 % nutnou pro vstup do Poslanecké sněmovny.

Voleb by se v červnu zúčastnilo 62 % lidí, jde tak stále o mírný pokles například oproti lednu letošního roku, kdy by k urnám dorazilo až 66 % právoplatných voličů.

Pokud by se v červnu volby skutečně konaly, ANO by získalo 32 %. Jde o nárůst oproti minulým měsícům, kdy se výsledky pohybovaly pod 30% hranicí.

Druhá by se 14 % hlasů skončila ODS, která si tímto výsledkem oproti letošnímu květnu poměrně výrazně polepšila. Třetí místo by obsadila ČSSD, získala by 11 %. Na paty jí však šlape KSČM s 10,5 % hlasů. Pátí by byli neustále klesající Piráti (10 %), šestá SPD (6,5 %) a strany, které by splnily zákonem danou hranici 5 %, uzavírá KDU-ČSL (6 %).

Současné opoziční strany STAN a TOP09 by získaly shodně pouhých 4,5 %, Zelení pak 1 % hlasů. Pro TOP09 sice jde o nárůst preferencí, nicméně fakt, že by pravděpodobně nedosáhla hranice 5 %, by pro stranu mohl být fatální.

"Uskupení KDU-ČSL, STAN a TOP 09 mají srovnatelnou podporu a vzhledem k rozpětí intervalů spolehlivosti nelze s určitostí říci, zda by se STAN a TOP 09 na základě výsledků současného šetření do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR dostaly či nedostaly," komentují výsledky autoři.