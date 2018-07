Nahradí Google s Amazonem naše životní pojišťovny?

Budou o nás v budoucnosti pojišťovny, technologické společnosti a zdravotnická zařízení sbírat online data o našem zdravotním stavu? Co to přinese pojišťovnám a co samotným klientům, to se dočtete na níže uvedených řádcích.

Celosvětově, téměř čtvrtina populace označovaná jako „generace Y“ připouští koupi pojištění od technologické společnosti. V Latinské Americe toto číslo atakuje hranici 50 %. V Evropě, kde jsme více zvyklí na mramorové paláce pojišťoven, je poměr lidí ochotných pojistit se u „tech“ společnosti výrazně nižší, 14,1 % (celkově platí, že čím vyspělejší ekonomika a delší tradice finančního trhu, tím menší je ochota pojišťovat se u technologické společnosti).

Proč dobývat rozdělený trh?

Proč je pro technologické společnosti zajímavý obor plný regulí? Tyto firmy jsou schopny výrazně lépe pracovat s osobními daty svých klientů, což jim pomáhá při cenotvorbě, prevenci a úpravě pojistných podmínek. Brzy by dokonce nemusely být výjimkou smlouvy životního pojištění s podmínkami na míru.

Pravděpodobnost koupě pojištění od technologické společnosti