Vláda ANO a ČSSD podpořená komunisty získala důvěru poslanců

Menšinová vláda ANO a ČSSD získala důvěru Poslanecké sněmovny. Stalo se tak 264 dní po volbách. Česko ještě nikdy ve své historii nečekalo na tento okamžik déle. Dlouhé bylo i samotné jednání poslanců, které trvalo 16 hodin. Premiér a šéf ANO Andrej Babiš požádal o důvěru pro svůj tým ve středu ráno, po celodenním maratonu projevů se poslanci dostali k hlasování až bezmála hodinu po půlnoci. Výsledek, který potvrdil očekávanou dohodu dvou vládních stran podpořenou komunisty, oznámil předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček (ANO) před půl druhou v noci.



Opozice považuje za alarmující, že poprvé od roku 1989 se na vládní moci podílejí komunisté a že v čele vlády stojí trestně stíhaný premiér. První Česká republika, která fungovala od roku 1993, podle středopravicových stran dneškem skončila. Obávají se, že dosavadní polistopadový vývoj je ohrožen. Vládní politici spolu s komunisty zase argumentují tím, že končí vleklá povolební nejistota a země už potřebovala stabilní vládu s důvěrou.



Babišův kabinet získal ve dvousetčlenné dolní komoře 105 hlasů od zákonodárců ANO, ČSSD a KSČM. Proti bylo 91 poslanců ODS, Pirátů, SPD, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN. Čtyři poslanci se hlasování nezúčastnili. K vyslovení důvěry stačila nadpoloviční většina přítomných poslanců. Z vládních zákonodárců odmítl vyslovit Babišovu kabinetu důvěru pouze bývalý úřadující předseda ČSSD Milan Chovanec, který se jednání nezúčastnil, kvůli pobytu v zahraničí chyběl i poslanec ANO Jiří Mašek. Nečekaně nehlasoval ani komunista Zdeněk Ondráček. Z opozičního tábora chyběl jen Petr Pávek (STAN).

Opoziční poslanci vládu mnoho hodin kritizovali, protestovat přišlo i několik stovek demonstrantů, kteří se sešli na Malostranském náměstí a večer se přesunuli před budovu Sněmovny. Kritikům vadí hlavně fakt, že poprvé v polistopadové historii je vláda závislá na aktivní podpoře komunistů. Poukazovali i na trestní stíhání premiéra a informace, že Babiš spolupracoval s komunistickou StB, což premiér odmítá.



Hned ráno přišel do Sněmovny podpořit vládu prezident Miloš Zeman. Poté mluvil Babiš, během hodiny a 40 minut prezentoval a obhajoval vládní program. Opozice naopak podrobila jeho tým a její programové prohlášení po mnoho hodin kritice, která několikrát vyústila v ostré osobní polemiky.

Premiér se ve středu na plénu Sněmovny ostře pustil do předsedy poslanců TOP 09 Miroslava Kalouska, tykal mu a označil ho za "zloděje zlodějského" a ožralu. Ministerský předseda reagoval na Kalouskova slova o tom, že Babiš v případu Čapí hnízdo křivě přísahal na zdraví svých dětí. Kalousek později naznačil, že chce Babiše pohnat k soudu.



"Jedná se o pomluvu, kde důkazní břemeno musí nést ten, kdo pomluvu vysloví. Ale to bude civilně-právní spor mezi mnou a panem předsedou vlády, k té omluvě bude přinucen, nemůže to skončit jinak, protože důkazy držím v ruce," uvedl předseda frakce TOP 09.



Babiš se pustil do Kalouska potom, co se do Sněmovny vrátil z demonstrace proti své vládě podporované komunisty. Účastníci premiéra vypískali a házeli po něm předměty.