Turecko: Erdogan experimentuje s kontrolou nad centrální bankou

Staronový turecký prezident Erdogan jmenoval novým ministrem financí svého zetě. Daleko horší je ale to, že vydal dekret, který mu umožňuje jmenovat guvernéra centrální banky a jeho viceguvernéry. A vedle toho zkrátil funkční období guvernéra a viceguvernérů na 4 roky.

A jeho přímá kontrola nad centrální bankou už zavání opravdu průserem.

Zaprvé, dá se očekávat, že bude chtít po centrální bance, aby držela sazby nízko, protože by to mělo (za jinak stejných podmínek) znamenat levnější dluhové financování vlády. To ale povede k nárůstu inflace, který tamním obyvatelům tedy rozhodně neprospěje. Zadruhé, posílení autoritářského režimu znamená, že se zvyšuje riziko možnosti nesplacení starého dluhu. Investoři budou brát Turecko z hlediska svých investic jako rizikovější zemi, což znamená, že část kapitálu odteče a ten, co zůstane, bude požadovat vyšší výnosy ze státních dluhopisů. Odtékající kapitál oslabí kurz, což následně zvýší inflaci. Centrální banka bude ale pod kontrolou a sazby proto pravděpodobně nebude příliš zvyšovat. Naopak vyšší výnosy státních dluhopisů prodraží dluhové financování vlády (ačkoliv zamýšlený efekt byl zprvu opačný). A za třetí, všechno tohle může vést k tomu, že může centrální banka začít financovat dluh Turecka přímo, což by skončilo hyperinflací.



Jiří Polanský