Jubilejní 40. OK POINT najdete v srdci Vysočiny, v Jihlavě

Pobočková síť Broker Consulting a mBank se opět rozrůstá. V červnu otevřeli 40. OK POINT v Jihlavě – centru Vysočiny. OK POINT je obchodního místo, kde lze pohodlně, rychle a bezpečně vyřešit bankovní, finanční a realitní služby zároveň. Pobočka se nachází na rohu Masarykova náměstí a Farní ulice. Je stejně jako všechny ostatní vybavena moderními technologiemi, privátní zónou a vkladomatem s provozem 24 hodin, 7 dní v týdnu. „Cílem pro letošní rok je oslavit Vánoce s padesátkou otevřených OK POINTů. Momentálně máme před otevřením další tři OK POINTy – dva v Praze a jeden ve Frýdku-Místku a další tři až čtyři ve fázi rozpracovanosti,“ uvádí Radim Štantejský, manažer projektu OK POINT Broker Consulting.“ OK POINT Jihlava OK POINT v Jihlavě se nachází na rohu ulice Farní a Masarykova náměstí, na nějž má situován i vchod. Jihlavskou pobočku provozuje Lukáš Navrátil, manažer Broker Consulting. Jelikož se OK POINT nalézá přímo na centrálním jihlavském náměstí, je dopravní i pěší dostupnost vynikající. Pár metrů od vchodu do pobočky je umístěna autobusová zastávka. Parkování je možné na náměstí nebo v bočních ulicích. „Náš OK POINT se nachází v sousedství poboček několika bank. Konkurence se ale nebojíme, protože u nás klienti najdou produkty všech bank na trhu a navíc i realitní služby, investice a dlouhodobé finanční plánování. To jim v žádné bance nenabídnou,“ říká Lukáš Navrátil. adresa: Farní 70/2, Jihlava, 586 01 otevírací doba: PO, ÚT, ČT – 9.00 až 17.00, ST – 9.00 až 18.00, PÁ – 9.00 až 16.00 bankomat / vkladomat: non-stop





OK POINTy jako fenomén v rámci finančního trhu v České republice

Franšízová pobočka OK POINT je místem, ve kterém mohou lidé sjednávat produkty a služby různých bank i pojišťoven a řešit realitní služby, aniž by museli navštěvovat několik různých filiálek. Jedná se o unikátní místo, jehož cílem je usnadnit klientům život a ulehčit jim orientaci v nepřeberném a nepřehledném množství nabízených služeb. Propojujeme zde finanční plánování, nízkonákladové bankovnictví, dokonce i realitní služby. Tou nejpodstatnější výhodou OK POINTu je pak možnost sjednat si produkt nebo službu na míru v rámci aktuální nabídky finančních institucí, a to za nejvýhodnějších podmínek na trhu.

Díky lidskému přístupu ke klientům, diskuzi nad jejich přáními a plány a šíří poskytovaných služeb se OK POINTy staly jedním z nejrychleji rostoucích franšízových konceptů na tuzemskám trhu. Výhodou je také vstupní investice v maximální výši 1,5 milionů korun, která je mnohonásobně nižší než u populárních franšíz z oblasti gastronomie. Svou roli hraje i prestiž finančního odvětví, která oslovuje zejména stávající úspěšné podnikatele či vrcholové manažery z korporací hledající druhou kariéru. Příležitost pro otevření OK POINTu z hlediska dlouhodobého strategického rozvoje jsou nyní ve městech Praha, Příbram, Hodonín, Břeclav, Chrudim, Žďár nad Sázavou, Havířov, Čáslav, Kutná Hora, Třebíč, Tábor, Písek, Klatovy, Rokycany, Rakovník, Cheb, Aš, Kadaň a Vsetín.

Více o OK POINTech na www.okpointy.cz.