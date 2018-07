Notebook, pití, kosmetika: Co si můžete vzít do letadla, a co už ne?

Cestování letadlem může být někdy pořádný oříšek. S přepravou cestujících se totiž pojí řada bezpečnostních pravidel, mezi která patří kromě jiného i kontrola zavazadel. Lidé často špatně balí do odbavených zavazadel například elektroniku, a riskují tak, že zmeškají let, nebo je ochranka na palubu vůbec nevpustí. Víte, co s sebou můžete mít, a co ne?

Nezapomenout si zabalit všechny důležité věci, naskládat je tak, aby se vešly do kufru a ještě splňovaly maximální váhový limit, které jednotlivé přepravní společnosti udávají. Vypravit se na dovolenou letadlem může být někdy opravdu náročné.

Kontroloři se na letištích často setkávají s tím, že lidé neznají rozdíl mezi příručním a odbavovaným zavazadlem, a pořádně proto ani netuší, co v něm mohou a nesmí mít.

Pokud chcete například do příručního zavazadla (tedy toho, které s sebou můžete mít na palubě letadla), přibalit klasické sprchové gely, spreje nebo parfémy, pravděpodobně u ochranky narazíte. Abyste je mohli mít, musí mít jednotlivé kusy maximálně 100 mililitrů a být vloženy do průhledného a opakovatelně uzavíratelného sáčku o objemu maximálně jeden litr. Výjimku tvoří kojenecká jídla, léky nebo neporušená balení z letištních obchodů, kdy omezení objemu neplatí.





Co se notebooků nebo fotoaparátů týče, ty u sebe po dobu letu mít můžete. Pokud obsahují lithiové baterie, je oproti tomu zakázané ukládat je do odbavovaných zavazadel (tedy těch, která u sebe během letu nemáte).

Co si nemůžete vzít s sebou na palubu

V zavazadle, které si s sebou plánujete vzít na palubu letadla, je zakázáno přepravovat především: střelné a palné zbraně a ostatní zařízení, která vymršťují projektily, ochromující zařízení, nůžky a nože s čepelí delší než šest centimetrů, pracovní nářadí, tupé předměty, výbušniny a zápalné látky a zařízení.

Další předměty, které vám mohou zakázat

- pouta, elektrikářské pásky, lepící pásky s vysokou pevností, struny všech typů, různé specifické nástroje a nářadí

Kompletní seznam věcí, se kterými vás na palubu nepustí, najdete zde.

Co si nemůžete vzít do odbavovaného zavazadla

- výbušniny a pyrotechnika, kyseliny, hořlaviny, tlakové nádoby a plyny (včetně obranných sprejů), hořlavé látky, toxické látky, lithiové baterie a zařízení, která je obsahují

Kompletní přehled (ne)povolených věcí a další doporučení, jak zvládnout kontroly na letištích bez problémů.

