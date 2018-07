Kdo je v obchodní válce nejvíce na ráně? Taiwan a naše ekonomika

Globální obchodní tahanice, potyčky a války jsou z evidentních důvodů v popředí zájmu trhů i široké veřejnosti. Nejnovější díl této rozvíjející se ságy se točí kolem výhružek a negativních komentářů amerického prezidenta zaměřených proti Světové obchodní organizaci. Pohledů na to, kdo by eskalaci obchodního „násilí“ odnesl více a kdo méně, je řada. Podívejme se na jeden z těch zajímavějších.



Je zřejmé, že americká vláda si na mušku bere zejména země jako Mexiko, Kanada, Čína a pak celé uskupení sdružené v EU. I bez zdlouhavých analýz je ale evidentní i to, že první vlna potyček by se rychle změnila v řadu druhotných a mnohdy nezamýšlených důsledků. Domino by se pak po výrobních vertikálách valilo po celé globální ekonomice.





Pictet Asset Management přišel před několika dny s odhadem citlivosti různých zemí na globální obchodní frikce. Výsledky jeho práce (nebo spíše práce WTO) jsou shrnuty v následujícím grafu. Ten by měl ukazovat, jak moc je daná země zaháčkovaná v globálních výrobně-obchodních vertikálách. Tato míra participace je konkrétně počítána jako součet zahraniční přidané hodnoty obsažené v exportech dané země a přidané hodnoty z dané země obsažené v exportech jiných zemí. Jinak řečeno, čísla jsou tím vyšší, čím více přidané hodnoty odjinud je v exportech dané země a čím více její přidané hodnoty je v exportech jiných zemí. A naopak.Jak v komentáři ke grafu píší na FTAlphaville, asi nepřekvapí, že na první pozici je Taiwan. Další místa již určitým překvapením být mohou. Alespoň pro ty, kteří nejsou srozuměni s tím, jak moc je otevřená naše (a maďarská) ekonomika . ČR a Maďarsko se totiž s hodně podobnými hodnotami dělí o druhé a třetí místo. Za námi jsou opět borci z Asie, konkrétně Korea, Singapur a Malajsie. Mimochodem Pictet nás podle grafu stále řadí mezi rozvíjející se země. První vyspělou ekonomikou v žebříčku je Irsko, v závěsu za ním se nachází Belgie a Norsko s Finskem.Kam se naopak vrtnout, pokud bychom hledali zemi/trh s nejmenší citlivostí na praskliny v globálním hodnotovém řetězci? Podle grafu je na tom v tomto ohledu nejlépe Argentina. Sami si ale také hodně vystačí na Novém Zélandu. V Evropě je na tom nejlépe Chorvatsko (každoroční záplava turistů asi na obchodní frikce také nebude tak citlivá). Za pozornost stojí i to, že relativně málo citlivé by z tohoto pohledu měly být i samotné Spojené státy. Tedy země, odkud se zvuk polnice vyzývající k obchodní válce ozývá jako první a nejhlasitější.Pokud trochu rozvedu svou úvahu z minulého makropříspěvku, pak nejlepším scénářem v této oblasti není vyhnutí se obchodním válkám a návrat k předchozímu „míru“. Je jím hrozbou války vyvolaná eliminace, či alespoň znatelné snížení a vyrovnání existujících cel. O tomto cíli se ale bohužel v Evropě , ani Číně zatím nehovoří. Vše je prezentováno jen jako agresivní a hloupý výpad americké vlády.Jenže to je krátkozraký přístup, který mylně hází všechny nápady současných amerických (anti)elit do jednoho pytle. Jeho změna by vyžadovala notnou dávku sebereflexe namísto neustálého ukazování prstem a někdy až povýšeneckého nálepkování. Pobrexitový vývoj v EU bohužel spíše ukazuje, že této sebereflexní „komodity“ je na našem kontinentu stále nedostatek. Nicméně pokud se začneme zase bít v prsa a volat, že z Unie odejdeme, měli bychom se v první řadě ujistit, že my jí máme dost.Ještě krátce k obchodním potyčkám: Pictet ve hře čísel a snaze nějak kvantifikovat dopad obchodních frikcí tvrdí, že 10 % tarify týkající se amerického obchodu by zvedly globální inflaci o 0,7 procentního bodu, snížily korporátní zisky o 2,5 % a PE by kleslo o 15 %. Ceny akcií by tedy korigovaly o 15 – 20 %. Nejvíce by pak trpěly cyklické akcie , čínští exportéři a také „drahé sektory, jako dlouhodobá spotřeba“.