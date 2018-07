Obchodní válka začíná, nad akciovou rally visí otazníky

Akcie na některých trzích dnes možná míří nahoru, analytici a investoři ale pochybují, že s počínající obchodní válkou mezi USA a Čínou bude mít tato rally trvání. Na scéně by se mohla objevit další kolísavost, i když globální benchmark akciový index MSCI All-Country World Index dnes rostl.

Obchodní válka USA-Čína dnes dosáhla důležitého milníku, když začaly platit americká cla na čínskou produkci v rozsahu 34 miliard amerických dolarů. Čína v souladu se svým avízem odpověděla shodným krokem vůči produkci americké.

„Toto napětí je jako pokračující chronická bolest zad,“ uvedl dnes podle Bloombergu Tai Hui, hlavní analytik trhů v JPMorgan Asset Management v Hongkongu. „Investoři si jich nemusí nějaký čas všímat, ony se ale mohou vrátit a pronásledovat nás“. Analytik proto doporučuje vybírat si akcie společností, které jsou méně vystavené globálnímu obchodu a které budou těžit z rostoucí poptávky místních spotřebitelů.

Průběžné zisky v průběhu dneška umazal panevropský Stoxx Europe 600. Míří tak k první ztrátě po čtyřech dnech, během kterých se zotavoval z pondělního téměř tříměsíčního minima. Mezi top performery patří defenzivní tituly včetně výrobců spotřebního zboží a utility. naopak výrobci aut a těžaři ztrácejí.



Akciový MSCI Asia Pacific Index dnes přidává zhruba 0,6 %, i tak je ale čtvrtým týdnem ve ztrátě. Je to nejdelší taková série za více než rok. Čekání na cla přitom odnesly právě asijské akcie. Devět z 10 nejhůře performujících akciových indexů v posledních čtyřech dnech do čtvrtka pocházelo právě z tohoto regionu. Následující graf ukazuje, že americkým akciím se od ledna dařilo lépe než čínským, asijským i světovým. Dnes Wall Street zahájila smíšeně, index DJIA odepisoval v úvodu 0,17 % a Nasdaq přidával 0,14 %. Investoři vyděšení obchodní válkou mohli nalézt úlevu v dnešních číslech o tvorbě pracovních míst v USA.

„Růst už vrcholil a my v tomto roce už asi neuvidíme nová maxima,“ domnívá se investiční manažer Alan Richardson ze Samsung Asset Management v Hongkongu.

Podobně jako Hui z JPMorgan Asset Management dává i Manishi Raychaudhuri z analytického oddělení BNP Paribas v Asii a Tichomoří přednost akciím napojeným na domácí ekonomiky, a to hlavně na tituly ve finančním sektoru a v sektoru zbytného spotřebního zboží. Líbí se mu také akcie energetik a komoditních společností, hlavně vývozců ropy.

Hlavní otázkou je, jaká bude reakce USA na čínskou odpověď. Trump naznačil, že cla by mohla zasáhnout dovoz v hodnotě 550 miliard USD, což překonává veškerý loňský americký dovoz z Číny - a v zásadě by to znamenalo clo na každý jednotlivý čínský produkt dovážený do USA. Podle analytiků Commerzbank prezident USA před listopadovými doplňovacími volbami v USA velmi pravděpodobně moc neustoupí. A podle seniorního ekonoma společnosti Aviva Investors Global Services Michael Gradyho by Trumpova politika v duchu America First mohla fungovat jako rušivý prvek i v následujících dvou letech.

Tržní volatilitu vnímá jako výhodu Tamar Hamlyn ze společnosti Ardea Investment Management v Sydney, která proto nakupuje swapy úvěrového selhání (CDS) a úrokové opce, což je typ finančního derivátu, který spočívá v právu zafixovat dohodnutou úrokovou sazbu na budoucím úvěru. Cla podle něj určitě poškodí zahraniční obchod, což může zafungovat jako brzdy pro globální tok kapitálu. „Bez stabilizujícího vlivu globálních kapitálových toků můžeme očekávat nárůst volatility na finančních trzích a také nárůst nákladů na financování, a to hlavně na krátkém konci,“ podotýká také Hamlyn podle Bloombergu.

Zdroje: BBG, www.stoxx.com, Reuters