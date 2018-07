Nové ETF zaměřené na robotiku a umělou inteligenci vstupuje na trh

Autor: Zuzana Janková

Společnost BlackRock (BLK), největší světový emitent fondů obchodovaných na burze (ETF), vstoupil minulý čtvrtek na trh s novým ETF zaměřeným na umělou inteligenci a robotiku.

iShares Robotics and Artificial Intelligence ETF (IRBO) je nejnovější iShares ETF s orientací na rostoucí sektor umělé inteligence a robotiky. Dva největší fondy v tomto segmentu kombinují téměř 4,5 miliardy USD aktiv pod správou. IRBO replikuje NYSE FactSet Global Robotics and Artificial Intelligence Index. Tento index je složen ze společností, které by mohly mít prospěch z dlouhodobého růstu a inovací v oblasti robotických technologií a umělé inteligence.

Robotika a umělá inteligence představují dlouhodobý transformační posun, který ovlivňuje fungování podniků. Investoři mohou těžit z těchto změn z dlouhodobého pohledu. Umělá inteligence a robotika přilákaly již více než 20 miliard USD během posledních několika let, protože investoři vyhledávají efektivní způsoby, jak využít toho, co je nazýváno jako „čtvrtá průmyslová revoluce“.

Mnoho robotických ETF je silně alokováno do technologického a průmyslového sektoru. IRBO není výjimkou, jelikož technologie a průmyslové akcie představují 76,48 % a 15,05 % nového seznamu ETF. Mezi nejvýznamnějších 10 holdingových společnosti IRBO se řadí Netflix, Twitter či Facebook. Roční poplatek IRBO činí 0,47 %.