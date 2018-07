Prezidentské útoky na Harley Davidson maskují hlubší problém americké ekonomiky

Donald Trump se rozhodně nedrží zpátky ohledně firem, které podle jeho názoru poškozují Spojené státy přesunem výroby do zahraničí. Pocítily to mimo jiné společnosti jako GM či Toyota. Jeho novým cílem se stal Harley Davidson, který před několika dny ohlásil, že zvažuje přesun výroby do zahraničí, aby se vyhnul clům uvaleným na jeho produkci Evropskou unií. Trump na toto prohlášení reagoval tweetem, ve kterém uvedl, že „Harley si musí být vědom, že nebude prodávat zpátky do USA bez toho, aby zaplatil velké daně“. Podle jeho názoru by motorky této firmy neměly být vyráběny nikdy jinde než v USA, jinak ztratí svou auru a bude to začátek konce firmy. The Atlantic poskytuje hlubší pohled na celou věc včetně dlouhodobě problematického vztahu mezi Trumpem a touto společností.



Trump měl podle The Atlantic navštívit Harley Davidson krátce po svém zvolení americkým prezidentem, ale nakonec se tak nestalo kvůli tomu, že zaměstnanci továrny v Milwaukee proti této návštěvě protestovali. Namísto toho tak vedení navštívilo Bílý dům, kde Trump firmě děkoval za to, co pro Ameriku vyrábí. Rok na to ale už vysílá úplně jiné signály i přesto, že vedení firmy o přesunu výroby uvažuje zejména kvůli Trumpově obchodní politice. Konkrétně kvůli zavedení cel na ocel a hliník, na která EU reagovala odvetnými opatřeními, včetně cel na motocykly Harley Davidson, která by měla k jeho prodejním cenám v Evropě přidat v průměru 2 000 dolarů.



The Atlantic ale varuje před unáhlenými závěry. Bylo by podle něj příliš zjednodušené o celé věci uvažovat tak, že Harley Davidson je americkou ikonou, a tudíž výroba musí zůstat v USA. Či naopak tím způsobem, že za vše může Trump a jeho obchodní politika. „Harley je v první řadě obchodovanou společností a jeho vedení se musí zodpovídat akcionářům. To znamená, že musí sledovat optimální strategii vedoucí k maximalizaci zisků i v případě, že nějaký krok nebude optimální z hlediska zaměstnanců. Evropa je druhým největším trhem této společnosti a vytváří 16 % tržeb. Dovozní tarify poškozují ziskovost a jediná cesta, jak se jim vyhnout, je vyrábět přímo v Evropě,“ píše The Atlantic. A dodává jednu důležitou věc:





„To vše nemění jednu základní věc týkající se Harley Davidson a výroby motocyklů obecně. Mladí lidé prostě nekupují motocykly tak jako předchozí generace. Hovoří se o řadě příčin včetně rostoucích studentských půjček či vyvanutí kouzla života motorkáře. A Trump na podobné strukturální změny reaguje nástroji, které s nimi nemají moc do činění. V tomto případě viní neférový mezinárodní obchod z pádu americké střední třídy i přesto, že ten s obchodem nemusí mít mnoho společného. Na Trumpově snaze udržet naživu na práci náročnou výrobu v USA je něco sisyfovského. Průmysl se stále více automatizuje a cla a stěžování si na nefér praktiky na tom nic nezmění, i když jsou často ospravedlnitelné. Největším problémem nejsou obchodní partneři, ale automatizace. Problémem je, že svět už se posunul někam dál,“ uzavírá The Atlantic.