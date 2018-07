Summers o eskalaci obchodních potyček a dalším vývoji v globální ekonomice

Německý Der Spiegel přináší rozhovor s významným americkým ekonomem Larry Summersem. Ten se domnívá, že mezinárodní obchodní spory eskalují a ve sporech mezi USA a Čínou dominují nacionalistické a protekcionistické elementy. Vůdci těchto zemí „ukazují, jací jsou chlapáci a poškozují svou ekonomiku“. Konflikt se už totiž dostal do fáze, kdy nejde jen o manévrování, ale „střílí se skutečnou municí“.



Na otázku, zda Trump náhodou nemá pravdu, když si na čínské obchodní praktiky již dlouho stěžuje řada západních zemí, Summers odpověděl: „Určitě nemá pravdu v tom, jak reaguje. Historie moc nenaznačuje, že podobné výhružky budou efektivní. A je mimořádně negativní, když naše ekonomická diplomacie vede do stavu, kdy naši tradiční spojenci mají více pochopení pro Čínu než pro nás, protože my uvalujeme sankce i na ně.“





Čína podle ekonoma nepůjde cestou, která by dohnala věci do extrému, protože má s USA obchodní přebytek ve výši 8 – 10 % HDP . Mohl by Peking použít jako zbraň investice do amerických vládních obligací? „Nikdy neříkej nikdy. Pokud by ale Čína učinila kroky, které by oslabily dolar , bylo by to pro ni extrémně nákladné, protože v této měně drží obrovský objem pozic. Pokud by byla výsledkem vyšší konkurenceschopnost americké ekonomiky vůči euru , Spojené státy by na tom nakonec získaly. Proto nečekám, že Čína začne v rámci sporu prodávat dolarová aktiva,“ míní Summers.Čína má ale podle jeho názoru velký prostor pro jiná odvetná opatření včetně zásahu proti americkým společnostem přímo v Číně. „Pokud půjdeme dál tímto směrem, podnikatelské prostředí se v této zemi vůči americkým společnostem značně zhorší. A čínský spotřebitel i firmy budou mít stále menší nadšení vůči všemu, co reprezentuje USA. Dost dobře nechápu, jak by nám to mělo prospět,“ říká ekonom.Proč tedy americké společnosti vůči obchodní politice svého prezidenta neprotestují? Summers se domnívá, že řada korporací je celkovou politikou Donalda Trumpa zděšena, což se projevuje například tím, že lidé jako Jamie Dimon z JPMorgan či Satya Nadella z Microsoftu komentují vývoj v oblasti imigrační politiky. Trump má mezi firmami velký deficit důvěryhodnosti, jeho poradní sbor musel být rozpuštěn, protože z něj rezignovala řada zástupců firemního sektoru. Vedení společností se také obává, že současná obchodní politika povede k odvetným opatřením ze strany Číny namířeným právě proti nim a že Čína bude dávat přednost evropským a japonským společnostem,“ tvrdí Summers.Je sice pravda, že Trump také snížil daňové zatížení korporátního sektoru, ale Summers tvrdí, že „doposud díky tomu došlo jen ke zvýšení plánů na odkupy a výplatu dividend“. Na straně zvyšování mezd naopak k žádným velkým změnám nedošlo. K tomu všemu je ohrožena či již zrušena řada obchodních dohod a partnerství, ze kterých byly firmy dříve nadšeny, včetně TPP, NAFTA a TTIP. „Ti samí lidé, kteří Trumpa volili, budou trpět, protože obchodní deficity namísto poklesu vzrostou, a to kvůli jeho fiskální politice. Zhorší se naše konkurenceschopnost, firmy budou propouštět kvůli vyšším cenám oceli. Klesne kupní síla mezd , protože porostou ceny,“ predikuje Summers.Ekonom uznává, že americká ekonomika nyní prochází boomem, ale zpochybňuje jeho udržitelnost. Boom byl v první řadě tažen vývojem v globální ekonomice a „nevidí žádný přímý a pozitivní vliv Trumpovy politiky“. Podle Summersova názoru ale k výraznému zpomalení globálního růstu v následujících měsících nedojde a „byl by překvapen, kdyby najednou došlo k prudké eskalaci obchodního konfliktu, protože to by mělo příliš vážné následky“. V určitém bodě naopak dojde k obratu a „Trump si najde způsob, jak vše prezentovat jako své vítězství“. To je pro člověka, který se nezdržuje fakty, poměrně jednoduché, dodává ekonom.