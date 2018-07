Trump stupňuje tlak na WTO i China Mobile. Akcie na 4letém dně

Americký prezident Donald Trump stupňuje tlak na Světovou obchodní organizaci (WTO). Washington je podle něj připraven podniknout odpovídající kroky, pokud se organizace nebude k USA dobře chovat. Trump to uvedl na okraj pondělního setkání s předsedou nizozemské vlády Markem Ruttem jen několik hodin poté, co Evropská unie sdělila, že zvažovaná americká cla na dovoz automobilů ublíží americkému průmyslu a urychlí odvetné kroky ze strany unie. V rámci snahy o kontrolu čínských investic v zemi pak chce Trumpova administrativa zablokovat vstup čínského mobilního operátora China Mobile na americký trh.



"Hovořit o vystoupení z WTO je předčasné"

Americký ministr obchodu Wilbur Ross televizi CNBC předtím řekl, že hovořit o vystoupení USA z WTO je předčasné. Podle informací amerického serveru Axios se ale už na Trumpův příkaz připravuje návrh zákona, který by se, pokud jej Kongres schválí, fakticky tomuto kroku rovnal.



"Teď nemáme žádné plány, ale když se k nám nebudou chovat dobře, něco uděláme," řekl v pondělí ve Washingtonu Trump. WTO se podle něj k USA chová "opravdu špatně." "Z toho, že WTO nějaké reformy potřebuje, neděláme tajemství," uvedl předtím Ross.



Návrh, o kterém informoval Axios, dává prezidentovi možnost uvalit cla v jakékoli výši na dovoz z jakékoli země a nerespektovat ani horní limity stanovené WTO. Tím by Spojené státy obešly základní principy WTO.



WTO, jejímž cílem je usnadňovat mezistátní obchodní výměnu, vznikla v roce 1995 jako nástupce Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT). Je nejvyšším orgánem k urovnávání sporů mezi obchodními partnery a má zabraňovat diskriminaci malých zemí. Mezi její další úkoly patří sledování obchodní politiky členských států, spolupráce s ostatními mezinárodními organizacemi či poskytování technické pomoci a školení pro rozvojové země.

"China Mobile tu nechceme". Akcie na 4letém dně

Administrativa prezidenta Donalda Trumpa chce zablokovat vstup čínského mobilního operátora China Mobile na americký trh. Federální komisi pro spoje (FCC) proto doporučila zamítnout žádost firmy z roku 2011 s poukazem na národní bezpečnost. Vyplývá to ze sdělení, které bylo v pondělí zveřejněno na webu amerického Národního telekomunikačního a informačního úřadu (NTIA).



Krok proti firmě vlastněné čínským státem, která je co do počtu klientů největším poskytovatelem mobilních služeb na světě, přichází za rostoucího napětí v obchodních vztazích mezi Washingtonem a Pekingem.



"Po intenzivním jednání s China Mobile se nepodařilo rozptýlit obavy ohledně zvýšeného rizika pro vymáhání amerického práva a pro zájmy národní bezpečnosti," cituje zpráva NTIA vysokého úředníka ministerstva obchodu Spojených států Davida Redla.



China Mobile má 899 milionů zákazníků a podle údajů společnosti Thomson Reuters měla ve firmě ke konci loňského roku podíl 73 procent státní společnost China Mobile Communications. Akcie China Mobile se v reakci na zprávu z USA na burze v Hongkongu propadly na nejnižší hodnotu za poslední více než čtyři roky.



Problémy na americkém trhu má i čínská dvojka mezi výrobci telekomunikačního zařízení ZTE. Ta se v červnu s americkými úřady dohodla na miliardové pokutě v souvislosti s kauzou nelegálních dodávek amerického zboží a technologií do Íránu a KLDR.