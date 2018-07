Akcie v zámoří vstoupily do nového týdne smíšeně

Akcie v zámoří vstoupily do nového týdne poněkud smíšeně. Start byl značně letargický a dle evropského modelu z dnešního obchodního dne negativní. Nicméně technologický Nasdaq se vydal proti proudu a vytáhl to do zelených čísel (+0,4 %). O podobný výkon se pokoušely i zbylé dva indexy, aby nakonec uzavřely poblíž pátečních hodnot a jen o jednu desetinu utekly červenému teritoriu.



Jak v úvodu index Nasdaq napovídá, nejlépe se dnes vedlo technologiím + 0,8 %. Druhou příčku zaujal finanční sektor +0,4 % a nakonec průmyslový sektor + 0,1 %. Naopak do záporu otočil energetický sektor – 1,4 %, zpracování materiálů – 0,5 % a spotřební zboží – 0,6 %. Jmenovitě stojí za zmínku akcie Twitter + 3,05 %, NVIDIA + 2,3 % a Micron Tech + 3,9 %. Neobvyklou jízdu naopak zažili akcionáři společnosti Tesla, jejíž akcie startovaly plus pět procent, aby nakonec uzavřely – 2,3 %. Akcie GE vyřazené z indexu SP 500 dnes klesly o 1,98 % a patří mezi jedny z nejvíce ztrácejících akcií ne jen v rámci dnešního dne.





Dolar na páru s eurem přidal půl procenta, aby dnes otestoval silnou technickou podporu na úrovni 1,16. Úvod týdne nevyšel ani komoditám, kdy severomořská ropa Brent odepsala -2,5 % a zmenšila tak spread mezi WTI na pouhý 3 dolary (před týdnem byl sperad 13 dolarů ).