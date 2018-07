Hayes (BitMEX): Bitcoin může klesnout k 3-5000, ale do konce roku bude na 50 000 USD. Díky ETF

Spoluzakladatel kryptoměnové burzy BitMEX, která je podle objemu obchodů světovou jednčkou a velký propagátor kryptoměn Arthur Hayes i přes nepříznivý vývoj v tomto roce zůstává vůči kryptoměnám optimistický a do konce tohoto roku očekává posun bitcoinu směrem k 50 000 USD za kus.Podle jeho mínění je jen logické, že "něco" co se může vyrůst k 20 000 USD za rok, může poté projít také silnou korekcí, která svede cenu až třeba k 3 000 - 5 000 USD , ale do konce roku může opětovně růst k 20 000 nebo i 50 000 USD . Hlavním a jediným důvodem takového vývoje přitom bude případné regulatorní rozhodnutí americké SEC, kterým by se povolilo zavedení kryptoměnových ETF. To by přivedlo na trh více zájemců a více kapitálu a to by podporovalo rychlý růst ceny.