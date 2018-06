Morgani: Komoditám hrozí dvojí nebezpečí

Před komoditami stojí hned dvojí nebezpečí, varuje americká banka Morgan Stanley. Ta v nejnovější zprávě některé z odhadovaných cen pro kovy pro tento rok zvýšila. Opatrnost je ale prý v nadcházejících měsících na místě.



Jedním ze dvou důvodů je hrozba, že se vyhrotí napětí ve světovém obchodu, což mohlo ovlivnit poptávku, a to především poptávku po kovech. Dva největší spotřebitelé surovinových zdrojů na světě – Čína a Spojené státy – po sobě metají obchodními hrozbami, z nichž některé už stihly realizovat. Protekcionistickou kampaň Spojených států odrážejí vlastními opatřeními také Kanada a Evropa. Prvně zmíněná podle spekulací z tohoto týdne chystá kroky, aby zabránila přílivu zahraniční oceli, kterou by se do země mohli pokusit vozit globální producenti utíkající před americkými cly na kovy.



Druhým důvodem, který MS zmiňuje, je jakékoli zpomalení v Ćíně. Druhá největší světová ekonomika je na obchodu závislá a Trumpovy útoky vyvolaly mezi čínskými akademiky pochybnosti, zda je země s to je ustát



Jakých kovů se tedy varování americké banky týkají? Medvědí náhled má na ocel, nikl a uhlí. Měď naopak řadí k nejlepším volbám a u palladia je neutrální. Optimisticky v kvartální zprávě pohlíží na ropu, u které zmiňuje předpokládanou rally na 90 amerických dolarů za barel. Odehrát se má do konce roku 2020.



„Na koncových trzích, jako je trh s elektronikou, stroji, a auty, by cla mohla ohrozit poptávku po komoditách, které je sytí“ uvedla banka podle Bloombergu.



Základním kovům se tento měsíc příliš nedařilo. Poslední den týdne je ale pro základní kovy o něco lepší. V Londýně se dařilo niklu, olovu a mědi. Ropa obchodovaná v New Yorku roste čtvrté čtvrtletí za sebou, což je nejdelší série kvartálních zisků po osmi letech.



Morgan Stanley kromě toho také podotkla, že od eskalujícího napětí ve světovém obchodu nejsou daleko ani rostoucí náklady pro koncové uživatele. To na vlastní kůži pocítil německý rejdař Hapag-Lloyd. Kontejnerová přepravní společnost dnes snížila odhad letošního provozního zisku EBIT i letošního ukazatele EBITDA, který nyní vidí na 900 mil. EUR - 1,15 mld. EUR oproti výsledku 1,05 miliardy EUR v loňském roce. Původní odhad byl, že EBITDA letos poroste.

Jako důvod horší předpovědi uvedla zdražující pohonné hmoty, ale také poplatky za přepravu, které se zvedají pomaleji. Nižší prognóza odráží „vývoj za prvních pět měsíců a předpokládanou obchodní výkonnost po zbytek finančního roku,“ uvedla firma, která má sídlo v Hamburku.



Akcie se dnes ve Frankfurtu propadly až o 22 procent, nejvíce od primární veřejné nabídky v listopadu 2015. Akcie společnosti A.P Moller-Maersk, která vlastní největšího světového konkurenčního přepravce, klesly také. V Kodani odepsaly až 7,5 procenta.

Zdroje: Bloomberg, Reuters