Středeční obchodní seance 27. 6. 2018

Středa 27. 6. 2018 ---------------------------------

USA: DJIA (+0,12 %), S&P500 (+0,22 %) a NASDAQ (+0,39 %).

Evropa: DAX (-0,29 %), FTSE 100 (+0,37 %) CAC40 (-0,05 %).

Čína: Hang Seng (-1,07 %), Shanghai Comp. (-1,47 %), CSI 300 (-2,16 %).

Japonsko: Nikkei 225 (-0,31 %).

-----------------------------------------------------------

Makroekonomický kalendář

-----------------------------------------------------------

USA: (14:30) – Objednávky zboží dl. spotřeby (květen)

USA: (16:00) – Rozjednané prodeje domů (květen)

-----------------------------------------------------------

/CL: (úterý) – Týdenní změna zásob ropy dle API: -9,228 M, oček. -2,500 M, min. -3,016 M

/CL: (16:30) – Týdenní změna zásob ropy dle EIA: oček. -2,572 M, min. -5,914 M

-----------------------------------------------------------

Včerejší seance se nesla v podstatně klidnějším duchu než začátek týdne. Zámořské indexy tak lehce korigovaly část svých předchozích ztrát. Spojené státy vyzývají pod hrozbou sankcí ostatní země světa, včetně svých spojenců, aby zcela ukončily do 4. listopadu dovoz íránské ropy. Učinily tak v souvislosti s odstoupením USA od mezinárodní jaderné dohody s Íránem. Podle agentur AP a AFP to dnes sdělil nejmenovaný činitel amerického ministerstva zahraničí. V této návaznosti dnes asijské trhy výrazně spadly do červených čísel. Indexy táhly níže zejména energetické tituly. Dnešek bude na zajímavé makro konečně trochu bohatší a za pozornost budou stát hlavně americké nové objednávky. Tématem číslo jedna ale dál zůstává především americká politika.