Máte karavan? Nejlépe si s ním poradí…

Letní dovolenkové putování nahrává cestování s karavany. Máte-li tedy chuť si vypůjčit karavan a vyrazit, nebo naopak uvažujete o tom, že si pořídíte ke karavanu nové auto, pak tady je názor odborníků na to, které auto je to pravé pro danou funkci „tažného zvířete“.

Vítěze určila jedna z neprestižnějších anket světa – britská Tow Car Awards. Na testování se podíleli jak odborníci, novináři ze dvou specializovaných časopisů, tak dvojice britských klubů karavaningu, který v ČR, jako forma motor sportu, úzce spolupracuje s ÚAMK.

Zpět k anketě. Té, a nezbytných reálných testů, se zúčastnilo 44 vozidel, které za konkrétních situací táhly za sebou přívěs o hmotnosti 85 % provozní hmotnosti daného automobilu. Ať šlo o SUV nebo model z kategorie malých aut. Co to konkrétně znamená?

Že se posuzovala stabilita za jízdy v rychlosti 96,6 a 112,6 km/h, schopnost absolvovat slalom, rozjíždění do kopce se sklonem 19 %. Měřilo se také zrychlení z rychlosti 48 na 96 km/h, nebo nouzové brždění z rychlosti 48 km/h. Ověřovala se schopnost a „ochota“ soupravy přejíždět z pruhu do pruhu, to jak odolává nárazovému větru, ale hodnotily se i technické parametry a tak dále.

Samostatnou kapitolou byla přirozeně také ekonomika provozu, která se v reálném provozu ověřovala na trase dlouhé 88 km při přibližně totožných rychlostech všech vozů: 100 km/h na rovince a 65 km/h v úsecích plných zatáček. Navíc, aby byla zajištěna maximální objektivita, byl zvolen pro všechny jízdy jediný jezdec. Tedy jeden styl jízdy.

Přirozeně, že automobily byly rozděleny do jednotlivých kategorií. Teď tedy ony výsledky. Celkovým vítězem se stalo BMW 520d Touring xDrive M Sport. Tohle auto nemá podle porotců v případě tažení přívěsu chybu. Nejlepším benzinovým autem se stala Kia Stinger 2,0 T-Gdi GT-Line. Zní to překvapivě, že velké GT si tak dobře vedlo s přívěsem, ale je to tak. Nejhospodárnějším vozidlem ze všech 44 testovaných se ukázal být Hyundai i30 Tourer 1,6 CRDi. Z malých vozů si nejlépe vedl VW Polo 1,0 TSI DSG. Ano, i takovýto drobek si s karavanem umí přiměřeně poradit. Nejlepší z SUV se ukázalo Volvo XC40 D4 AWD R-Design.

A nyní rozdělení podle hmotností vozidel a vítězové v jednotlivých kategoriích: do 1 399 kg – Škoda Octavia 2,0 TDI, do 1 549 kg – Škoda Superb 2,0 TDI, do 1 699 kg – Peugeot 5008 2,0 BlueHDi EAT8 GT, do 1 899 kg – opět vítězné BMW pětkové řady a v nejvyšší hmotností kategorii nad 1 900 kg uspěl nejlépe Land Rover Discovery 3,0 Td6 HSE.