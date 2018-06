Do prázdnin vstupujeme optimisticky. A s Kofolou

Ve strategické alokaci na červenec jsme provedli jen nevýrazné změny – mírně jsme ubrali akcií a zaměřili se na některé akciové (na pražské burze se minulý týden děly věci u jinak klidných akcií Kofoly) a dluhopisové příležitosti. Zůstáváme nicméně pozitivně naladěni, k čemuž nás vede celková velmi dobrá ekonomická situace. Pozorujeme bedlivě mraky, formující se v podobě celních bariér nebo italského dluhu. Bouře ale zatím nehrozí.



Nevypadá to na horké léto..

Nevíme, jak z hlediska počasí, ale z ekonomického hlediska bude léto zřejmě vlažné. Politické přeháňky přijdou, nicméně ani povolební situace v Itálii, ani celní války nemají zatím tu sílu zvrátit dobře rozjeté světové hospodářství. O víkendu odvolilo i Turecko – bez překvapení, takže země bude sice pod pevnou rukou prezidenta Erdogana, nicméně ekonomicky bude, na rozdíl od většiny světa, spíše chřadnout pod tlakem vysoké inflace.

Platí tedy, že pod tlakem budou nadále dluhopisy a dluhopisové fondy, akciím by se mohlo celkem dařit. Mějme na paměti, že ČNB možná již tento týden, případně v srpnu, zvedne úrokové sazby na české koruně, a to s výhledem dalšího zvyšování v následujících kvartálech, přičemž do konce roku očekáváme celkový růst sazeb o 25-50 bazických bodů.

Jak jsme psali minule, podobně jedná i FED, který podle očekávání zvyšuje dolarové sazby. Vyšší sazby zatím nevadí ani české, ani americké ekonomice, což je jasným signálem, že proces normalizace úrokových sazeb probíhá úspěšně. Kromě eurozóny, kdy ECB otáčí kormidlem jen velmi pozvolna.



Když ji miluješ, není co řešit

V minulém týdnu jsme se zúčastnili obchodu s akciemi Kofoly (prostřednictvím ČSOB Bohatství a ČSOB Akciový střední a východní Evropa), kde minoritní akcionář CED prodal institucionálním investorům část svého podílu. V důsledku transakce došlo k navýšení podílu obchodovatelných akcií firmy (tzv. free float) o 140 % na 14,6%. Cena transakce byla zhruba čtvrtinu pod předchozí tržní cenou, což lze vysvětlit slabou likviditou titulu, kterou by mělo právě navýšení free floatu výrazněji zlepšit. CED nadále drží v Kofole 12,5% podíl, který plánuje v budoucnu prodat. Přitom zřejmě počítá s tím, že v dalším kroku již nebude muset sáhnout k tak výraznému diskontu. Pražská burza pozastavila ve středu dopoledne obchodování s titulem.

Cena transakce byla podle nás atraktivní a hluboko pod férovým oceněním společnosti, a to i přes pokračující potíže Kofoly v Polsku, které byly podle nás plně promítnuty do tržní ceny před transakcí. Navýšení free floatu by navíc mělo snížit diskont za nízkou likviditu. Akcie Kofoly po oznámení transakční ceny a znovuspuštění obchodování výrazně propadly, když zřejmě někteří z institucionálních investorů rychle realizovali zisky z uzavřené transakce. Počáteční propad ceny akcií se však při vysokém objemu obchodů postupně snižoval a týden uzavřely na hodnotě 320 Kč. Hodnota naší nakoupené pozice se tak zvýšila o 18,5 % na 320 Kč za akcii (proti ceně před prodejem balíku tak akcie zůstávají levnější o 12,1 %).





Graf vývoje obchodování s akciemi Kofoly ČS na pražské burze. Zdroj: Bloomberg, ČSOB AM





Autorem textu je Miroslav Adamkovič, finanční analytik ČSOB Asset Management