Nezamýšlené důsledky solárního boomu

Solární energie je nejrychleji rostoucím novým zdrojem energie na světě. Podle Mezinárodní energetické agentury totiž svým tempem růstu předčí všechny ostatní alternativní zdroje energie. Ty pak v roce 2016 představovaly dohromady asi dvě třetiny nových zdrojů napojených na přenosové sítě. Tento boom stojí z velké části na prudce klesajících nákladech solárních panelů a na podpoře, které se solární energii dostává v Číně a Indii. Jak ale poukazují stránky Wired, má i své stinné stránky.



Problematická situace vznikla na počátku tohoto měsíce v Kalifornii. Tento stát nově požaduje, aby nové domy byly vybaveny solárními panely, což podle Wired zvyšuje jejich cenu asi o 10 000 dolarů. Od konce května přitom „solární energie zaplavuje přenosovou soustavu a propad cen elektřiny donutí Kalifornii, aby přistoupila k přiškrcení produkce“. Konkrétně bylo vydáno nařízení, kvůli kterému se promrhalo 95 MWh elektřiny. Tedy energie, která by stačila pro 30 milionů domů po dobu jedné hodiny.





Takový převis nabídky ukazuje na problém, který může vzniknout v případě, kdy se jednotlivá města předhání v plnění ambiciózních cílů. Celá Kalifornie si přitom klade za cíl vyrábět v roce 2030 polovinu elektřiny ze zdrojů, které do ovzduší nevypouští uhlíkové emise. Jenže bez řádného plánování a integrace nových solárních zdrojů do systému dochází k problémům v přenosové soustavě. A i dobře naplánovaný systém má problémy se špičkou v nabídce, která přichází kolem poledne. Tedy v době, kdy se poptávka obvykle nachází na minimu.Vzniklá nerovnováha tlačí ceny dolů a energetické firmy nemají takovou motivaci k dalším investicím do obnovitelných zdrojů. Některé utility už další investice do solární energie přímo odmítají. Wired píše, že jednoduché řešení tohoto problému neexistuje. Musí spočívat v kombinaci změn v infrastruktuře, inovacích a velkých investicích. Kalifornie přitom slouží jako testovací model pro řadu jiných států, které budou muset mimo jiné řešit problém přenosu energie na velké vzdálenosti do míst, kde mohou být využity její přebytky.