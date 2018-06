Volební komise označila Erdogana za vítěze voleb v Turecku

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan obhájil svůj mandát už v prvním kole voleb. Po sečtení více než 97 procent hlasů jeho vítězství ohlásila turecká volební komise, informují světové zpravodajské agentury. Zbytek hlasů už prý nemůže vyústění změnit. Erdogan se prohlásil za vítěze už o několik hodin dříve, opozice ale jeho slova zpochybnila.



"Z výsledků je patrné, že Recep Tayyip Erdogan získal absolutní většinu platných hlasů, což znamená jeho znovuzvolení v prvním kole," citovala šéfa volební komise Sadiho Güvena agentura AFP. Ten také potvrdil, že prokurdská strana HDP překonala v souběžně konaných parlamentních volbách desetiprocentní práh nutný pro vstup do parlamentu.



Güven na tiskové konferenci neuvedl přesný procentuální zisk jednotlivých kandidátů. Podle státní tiskové agentury Anadolu obdržel Erdogan 52,5 procent hlasů, na druhém místě je hlavní opoziční kandidát na funkci prezidenta Muharrem Ince se ziskem necelých 31 procent.





Ince na twitteru oznámil, že dnes v poledne (11:00 SELČ) vystoupí před novináři na tiskové konferenci v sídle liberální Lidové republikánské strany (CHP) v Ankaře. Podle některých médií již v neveřejné komunikaci uznal porážku, ačkoli opozice předtím hlásila, že počítá s druhým kolem prezidentské volby Agentura Bloomberg okolo půlnoci informovala, že celostátní turecká televize Halk TV již s Incem o výsledcích hovořila a kandidát CHP prý uznal Erdoganovo vítězství. Zároveň údajně uvedl, že volby nebyly férovým soubojem. Turecký web Hürriyet Daily News pak napsal, že Ince označil současnou hlavu státu za vítěze v sms zprávě odeslané reportérovi soukromé televize Fox TV."Vítězem těchto voleb je demokracie, vůle lidu, každý jeden z našich 81 milionů obyvatel," řekl Erdogan ve vítězném projevu v sídle své Strany spravedlnosti a rozvoje (AKP). "Dali jste lekci těm, kteří čekají na to, kdy Turecko poklekne," dodal.Muž, který je v Turecku u moci už 15 let, také vzkázal, že na naplňování předvolebních slibů začne pracovat hned následujícího dne. Zmínil například, že bude rozhodněji postupovat proti teroristickým organizacím a že Turecko bude pokračovat v "osvobozování syrských území", aby se do Sýrie mohli bezpečně vrátit uprchlíci.Pro Turecko představuje nedělní hlasování zlomový moment, kterým končí přechod země k prezidentskému systému. Tato transformace začala referendem v roce 2017, v němž voliči těsnou většinou změnu podpořili. Moc bude po volbách výrazněji soustředěna v rukou prezidenta, který bude po zrušení funkce premiéra moci sestavit vládu, vydávat dekrety a stanovovat rozpočet. Kritici upozorňují, že nový systém ohrožuje právní stát v Turecku, staronový prezident ale trvá na tom, že změny jsou nezbytné pro bezpečnost a stabilitu země.Význam voleb se odrazil na účasti, když podle státních médií volilo v těch prezidentských i v těch parlamentních okolo 87 procent z více než 59 milionů oprávněných voličů.