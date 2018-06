Technická analýza: Bod zlomu: V hlavní roli OPEC+

Celý svět bude dnes a zítra s napětím sledovat zasedání členů ropného kartelu OPEC ve Vídni, kde se poprvé po roce a půl jedná o uvolnění těžebních limitů. Důvodem není dosažení tak velkého deficitu na trhu se surovou ropou a nebo dosažení cílové ceny, nýbrž výpadek produkce Venezuely a opětovné zavedení omezení vývozu z Iránu. Ropný kartel vlastně nebude své limity příliš měnit, protože své závazky dnes plní na 160 %, takže spíše se bude jednat o tom, na kolik se přiblíží svému závazku. Nutno zmínit, že uvolnění podmínek se určitě nebude líbit ani Iránu ani Venezuele, které jsou kapacitně omezené a na vyšších cenách jsou tyto státy značně závislé. Z toho důvodu budou informace ohledně budoucích kvót výrazně pod drobnohledem a stanou se hlavní hybnou silou pro ceny ropy v nadcházejících dnech.



USOil: Jednání o uvolnění těžebních limitů v podání kartelu OPEC seslalo ceny lehké americké ropy z maxim na dvouměsíční minimum a dokonce krátkodobě i mimo trendový kanál, ve kterém se ropa svorně pohybovala od začátku letošního roku. Poslední týden tak cena osciluje mezi dvěma mantinely Fibonacciho retrecementu 64,8 až 66 dolarů za barel. V tuto chvíli se WTI podařilo protnout důležitou úroveň na hodnotě 66 dolarů a pomalu to začíná vypadat na návrat do našeho starého známého trendového kanálu.



Preferovaný scénář: Long pozice. Věříme, že kartel OPEC nebude chtít hodit za hlavu rok a půl tvrdé práce a tak sázíme na spíše smířlivý scénář, který na trh pustí novou ropu max. do 600 tis. barelů denně. To by mohlo být kompromisní řešení i pro Irán a býčím signálem pro spekulanty. Věříme tedy v další růst cen s tím, že na cestě ke ztraceným hodnotám bude v ropě v cestě stát silná rezistence na úrovni 68,40 dolarů za barel.

Alternativní scénář: Short pozice. Pokud ropný kartel kohoutky povolí víc, než s čím trh doposud počítá, mohlo by dojít k prolomení technické podpory na hodnotě 64 a poté následný pád cen na úroveň 62 resp. 60 dolarů za barel.